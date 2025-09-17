Tris di sostanze vietate in possesso di un pusher: sequestrate anche morfina e cocaina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Uno degli spacciatori più attivi – e recidivi – nel quartiere San Bortolo e dintorni di Vicenza è stato fermato nel pomeriggio di lunedì dai militari dell’Arma, sottraendogli dalle mani un mix di stupefacenti, tra cui la morfina, farmaco utilizzato nelle terapie del dolore in ambito medico.

L’operazione antidroga condotta dai Carabinieri il 15 settembre lunedì ha portato all’arresto di un 36enne nigeriano, soggetto di origini africane ma da tempo in Veneto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, identificato come E.A., è stato fermato in via La Marmora, un’area sottoposta a un servizio di controllo intensivo disposto dal Prefetto di Vicenza.

Durante le verifiche, i militari incaricati della Stazione dell’Arma di Vicenza hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di scoprire un ingente quantitativo di stupefacenti. L’africano è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di diverse sostanze, composti da cocaina, morfina e marijuana. “Merce” illecita posta in sequestro e che sarà smaltita come da protocolli giudiziari. Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

