Troppi contagi e poca partecipazione, pista del ghiaccio rimossa con un mese di anticipo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era l’attrazione di punta per ridare nuova vita a Campo Marzo, inaugurata il 13 novembre doveva rimanere attiva fino al 14 febbraio. La pista del ghiaccio allestita nell’esedra del parco ha avuto in questi due mesi un discreto afflusso di persone, grandi e piccini con i pattini ai piedi si sono diverti nel pieno rispetto delle norme sanitarie per la prevenzione e la lotta al Covid-19. Purtroppo, però, tutte le misure messe in atto risultano oggi vane e l’elevato numero di contagi ha diminuito drasticamente l’afflusso rendendo la pista spesso vuota negli ultimi giorni.

Da qui la decisione dell’amministrazione comunale di Vicenza di rimuovere con un mese di anticipo l’attrazione. Rimane comunque tanta soddisfazione da parte dei promotori dell’iniziativa che sono pronti a garantire il ritorno della pista anche il prossimo inverno con la speranza che i problemi legati alla pandemia siano un ricordo, in modo da renderla disponibile ai cittadini per l’intero periodo di apertura.

“L’aumento dei contagi ha ridotto sensibilmente la partecipazione a questa iniziativa negli ultimi giorni– spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Siamo molto soddisfatti di questa attrazione che certamente verrà riproposta il prossimo anno per proseguire l’attività di rivitalizzazione del parco, ma abbiamo condiviso con gli organizzatori di anticipare la chiusura, considerando il momento particolare. Fortunatamente durante le festività il servizio ha funzionato come da calendario, attraendo un ottimo numero di adulti e bambini, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Anche la giostra per bambini e la casetta dei dolci, che facevano parte delle attrazioni dell’area, saranno disallestite”.

La pista di ghiaccio, la giostra per bambini e la casetta dei dolci sono state installate da Fonzarelli’s Cafè e Igor Osti, in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive e al turismo, che hanno organizzato anche eventi di animazione per grandi e bambini.