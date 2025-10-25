Truffa un’anziana e le sottrae più di 100 mila euro: in manette un 54enne

Circonvenzione di incapace, uso indebito di strumenti di pagamento e truffa. Sono i reati per i quali, lunedì 20 ottobre, i Carabinieri di Vicenza hanno provveduto ad arrestare in flagranza un 54enne, attualmente detenuto presso il carcere del capoluogo berico.

Vittima delle azioni illecite dell’uomo è una donna di 85 anni, affetta da malattie croniche. Dalla ricostruzione emerge che il malfattore avrebbe utilizzato le carte di credito dell’anziana per effettuare prelievi e acquisti non autorizzati, per un importo complessivo superiore ai 100 mila euro. Il 54enne si sarebbe addirittura spinto ad acquistare una Toyota Yaris per 25 mila euro, che avrebbe poi rivenduto per soli 3.500 euro.

Le indagini, avviate sulla base delle segnalazioni pervenute da Banca Unicredit, hanno evidenziato come l’uomo avesse assunto un controllo pressoché totale sulla vita quotidiana e patrimoniale dell’anziana, condizionandone le decisioni e isolandola dai suoi contatti sociali. Al momento dell’arresto, il 54enne è stato trovato in possesso di denaro contante, di carte di pagamento intestate alla vittima e di telefoni cellulari utilizzati per occultare le operazioni finanziarie illecite.

