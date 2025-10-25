Il malore e poi l’uscita di strada sulla rotatoria: morto un settantenne

Ha perso il controllo della sua auto, molto probabilmente a causa di un malore, ed è andato a sbattere violentemente contro l’isola centrale della rotatoria. È questa la dinamica dell’incidente che ieri, venerdì 24 ottobre, si è verificato a Marostica e che ha portato alla morte di Ottorino De Marchi, 70enne residente in città.

Il fatto si è verificato intorno alle 12.45. La vittima, al volante di una Volkswagen Touran, stava percorrendo via Rubbi in direzione di viale Stazione. A nulla sono valsi i soccorsi immediatamente prestati dagli automobilisti in transito e, poco dopo, da un’ambulanza del 118 che ha accompagnato l’uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Marostica per effettuare i rilievi e regolare il traffico.