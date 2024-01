Un ambulatorio in Ulss 8 per affrontare le problematiche di infertilità e gravidanza

Un punto di riferimento per le famiglie e in particolare per quei “candidati” genitori che riscontrano problematiche nel concepimento è attivo dai giorni scorsi a Vicenza, all’interno del polo medico-sanitario del capoluogo berico. Andrà ad affiancare nell’attività sanitaria e di sostegno alla genitorialità il centro provinciale per la procreazione assistita operativo nell’ospedale di Santorso in Altovicentino, come previsto dalla Regione Veneto.

All’interno del San Bortolo si potrà dunque accedere all’Ambulatorio per l’Infertilità, così denominato, messo a disposizione degli utenti del bacino territoriale dell’Ulss 8 Berica. Responsabule designato è il dottor Andrea Serena, dirigente medico veneziano di nascita ma ormai vicentino “per carriera” – per oltre un decennio ha lavorato proprio a Santorso -, specialista in Ginecologia e Ostetricia in forza all’azienda sanitaria 8 da maggio 2023, che illustra funzioni, valenza e alcuni aspetti peculiari dell’iniziativa.

“La presa in carico della coppia – si legge nella nota dell’Ulss8 – avviene attraverso un primo inquadramento generale e l’effettuazione di tutti gli esami di primo livello per accertare e individuare eventuali fattori che possano essere di ostatolo alla gravidanza. Sulla base delle informazioni così raccolte, l’ambulatorio potrà indirizzare la coppia verso il percorso più appropriato”. E ancora: “Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, attualmente in Italia circa il 15% delle coppie ha problemi di infertilità, che possono riguardare l’uomo, la donna oppure entrambi – spiega il dott. Andrea Serena, responsabile dell’Ambulatorio -. Come per tutte le patologie, è importante innanzitutto riconoscere che esiste un problema clinico e individuare le cause, per valutare poi il percorso più appropriato”.

Il nuovo ambulatorio andrà a integrarsi, come sopra accennato, con l’offerta assistenziale prevista dalla Regione , che per la Provincia di Vicenza prevede la presenza di un centro di Procreazione Medicalmente Assistita: “Il nuovo ambulatorio conferma la capacità di operare in sinergia – sottolinea Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica -. Allo stesso tempo, diamo ai nostri utenti la possibilità di una prima valutazione presso il “loro” ospedale, quello che già ben conoscono e con il quale c’è un rapporto di fiducia, su un tema che è estremamente delicato, non solo per le questioni cliniche ma anche per le implicazioni che può comportare nella persona a livello psicologico e nella coppia. Pertanto apriamo questo servizio con l’obiettivo di mettere a disposizione un percorso di diagnosi affidabile, gratuito e di facile accesso. Va anche sottolineato che l’attenzione al tema ha anche importanti risvolti sociali, considerando la denatalità sempre più marcata e le sue implicazioni a vari livelli”.

Conclude il dott. Marcello Scollo, Direttore di Ginecologia e Ostetricia a Vicenza: “La creazione di un ambulatorio pubblico di infertilità presso il nostro Ospedale, accessibile a tutte le coppie con difficoltà al concepimento, rappresenta un servizio importante per la popolazione; questo ambulatorio ha l’obiettivo di individuare le cause dell’infertilità, eventualmente proporre terapie mediche o chirurgiche atte a rimuoverle, ove possibile, e indirizzare le coppie al percorso più adeguato per raggiungere il concepimento e la gravidanza”.