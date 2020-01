Una vicentina al Grande Fratello: dopo l’Isola, Paola Di Benedetto sbarca al reality dei Vip

“PDB” raddoppia. Dopo l’avventura caraibica nell’Isola dei Famosi, la modella e showgirl vicentina trova posto in un nuovo reality: è ufficiale infatti la sua partecipazione all’edizione 2020 della nota trasmissione tv “Grande Fratello“, nella versione dedicata ai personaggi Vip. Il volto – e non di meno il corpo sinuoso – della 24enne di Vicenza tornerà quindi sotto riflettori e telecamere 24 ore su 24, con l’ex “Madre Natura” Paola Di Benedetto a rappresentare la prima donna vicentina doc a varcare la soglia del “box” Mediaset. A sbirciare lei e gli altri concorrenti, ci saranno milioni di telespettatori secondo le previsioni d’ascolto.

Una lussuosa prigionia, se così si può definire, che per i più lungodegenti durerà circa tre mesi e avrà il suo inizio mercoledì 8 gennaio, ovviamente in diretta tv. Insieme a lei un cast di vip più o meno noti al pubblico volti noti come Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Antonella Elia per citarne alcuni, mentre la conduzione è stata affidata ad Alfonso Signorini con “spalle” inedite Wanda Nara e Pupo. Proprio in quel giorno Paola festeggerà 25 anni, nata nel 1995.

Sarà la rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5, ad ospitare il programma in prima serata che per la quarta edizione viene dedicata a personaggi alla ribalta televisiva in alcuni casi nel passato, caduti nel dimenticatoio pubblico, e altri in rampa di lancio. Questo è il caso della giovane, bella e formosa Paola Di Benedetto, vista da giovanissima sull’emittente locale Tva Vicenza e nota in futuro anche per le liasons sentimentali con personalità note, tra calciatori (l’ex biancorosso Matteo Gentili, anche lui al GF nella scorsa edizione), modelli e cantanti come l’attuale compagno.