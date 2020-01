Beccato in auto con la “scorta” di marijuana per Capodanno. Denunciato 21enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per i carabinieri la quantità di sostanza stupefacente sequestrata – vale a dire 75 grammi di marijuana preconfezionata – sarebbe compatibile con l’ipotesi dello spaccio di droga. Pertanto J.C.M., 21enne residente nel capoluogo berico, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Vicenza. Il giovane è stato fermato nel corso di un controllo di routine a Settecà, nel tardo pomeriggio della vigilia di Capodanno. Evidentemente il ragazzo aveva fatto scorta di “maria” in vista degli imminenti festeggiamenti: una condotta illecita che al contrario lo ha costretto ad attendere il primo giorno del 2020 in compagnia dei carabinieri, che lo hanno trattenuto in attesa della perquisizione domiciliare a suo carico.

Nulla di saliente è stato però rinvenuto della dimora del giovane, che quindi trasportava in macchina i 75 grammi di sostanza sequestrati e null’altro teneva occultato. Una quantità comunque non congrua con la dichiarazione di uso personale dello stupefacente, offerta dal 21enne a fronte delle richieste di delucidazioni da parte dei militari dell’Arma. Due gli involucri in cui la droga “leggera” era stata accuratamente racchiusa e nascosta in auto.

Al termine degli accertamenti posti in essere nel comando provinciale dei carabinieri, il presunto spacciatore è stato rimesso in libertà. Dovrà probabilmente affrontare un processo prossimi mesi, in base ai provvedimenti che deciderà il gip di turno.