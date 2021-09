Violento frontale nella notte: feriti sei giovani

Drammatico frontale la notte scorsa sulla tangenziale Sud fra Vicenza Est e Torri di Quartesolo.

Era l’una circa, quando – qualche centinaio di metri prima dell’uscita per il centro commerciale le Piramidi – si sono scontrate frontalmente due auto in un tratto di strada senza spartitraffico.

Lo schianto, violento, ha coinvolto una Volkswagen Golf con a bordo solo la conducente e una Skoda Octavia occupata da cinque persone. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del Suem 118, intervenuto con più ambulanze e l’auto medica per soccorrere i feriti: nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada competente per il tratto di tangenziale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2:30.