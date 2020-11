A Tezze 12 alloggi Ater, saranno a canone sociale. Intesa raggiunta e stanziati 2 milioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovo e decisivo step compiuto verso la realizzazione di un complesso residenziale da 12 alloggi, a canone sociale agevolato da costruire nella frazione di Tezze di Arzignano. L’azienda Ater Vicenza ha approvato la scorsa settimana il progetto definitivo e nella pratica reso ora anche esecutivo. La firma al documento vale di fatto come via libera all’assegnazione dei lavori, facendo seguito al protocollo d’intesa siglato nel 2018 tra l’azienda territoriale per l’edilizia residenziale e il comune di Arzignano. Costo dell’opera è stimato in 2 milioni e 13 mila euro, interamente a carico dell’istituto con sede in via Battaglione Framarin nel capoluogo berico.

La nuova palazzina sorgerà su tre piani in un lotto di terreno – in località “Mure” – dedicato al servizio a favore delle fasce più deboli, concesso a titolo gratuito dall’amministrazione comunale secondo i termini di accordo, con mutuo beneficio quindi per i contraenti. Sarà realizzata dall’azienda compartecipata vicentina su uno spazio di 2.458 metri quadrati complessivi con potenzialità edificatoria di massimo 5.351 metri cubi.

Sue due piani fuori terra saranno ospitati in ciascuno 6 nuovi alloggi, mentre cantine, posti di parcheggio auto e vani tecnici al piano terra, con scale e ascensore dedicati. Il progetto dell’immobile prevede una diversa capienza e metrature degli appartamenti, in modo da soddisfare a differenti esigenze abitative dei nuclei familiari che li abiteranno. Si va dai 47 ai 64 metri quadrati in tre diverse classi. Inizio cantiere previsto entro metà del 2021.

“Con l’approvazione del progetto definitivo, intervento che ha già la copertura economica per la sua esecuzione, abbiamo cercato di accelerare l’iter dell’opera per avviare i lavori ad Arzignano nei tempi più brevi possibili – commenta il presidente di Ater Vicenza Valentino

Scomazzon – in questo momento di difficoltà far partire un cantiere significa muovere l’economia ed è un segnale importante. A dimostrazione della nostra attenzione per tutto il territorio della provincia , dove operiamo e collaboriamo con numerose amministrazioni”.

“Mi fa piacere che il progetto abbia fatto la sua strada al punto che siamo arrivati in questi giorni all’approvazione e che tra qualche mese si potrà procedere alla consegna dei lavori – aggiunge il sindaco Alessia Bevilacqua –. E’ è un intervento atteso e importante che si concretizza. Nonostante l’anno difficile che abbiamo vissuto, l’Ater è andata avanti con il progetto che abbiamo definito insieme nel protocollo di intesa. Così riusciremo a dare una risposta abitativa alle persone che hanno bisogno di una casa: 12 nuovi alloggi popolari sono una necessità per il nostro territorio e la tipologia delle metrature è stata predisposta sulla base delle esigenze delle famiglie che sono in graduatoria in attesa di una casa, caratterizzati per lo più nuclei di uno, due o tre persone”.