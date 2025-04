La città di Arzignano si stringe intorno alla prima cittadina. E’ morta la madre Elisa

Un velo di tristezza avvolge silenziosamente la sede della politica amministrativa locale di Arzignano, in un Municipio dove in queste ore dipendenti e consiglieri comunali si sono stretti vicino ad Alessia Bevilacqua, sindaca della città dell’Ovest Vicentino, per il lutto di famiglia che l’ha colpita.

La prima cittadina lunedì ha appreso della morte della madre Elisa, spirata a 84 anni di età. A renderlo noto la stessa figlia, insieme alla sorella maggiore Antonella e al padre Amilcare. Elisa Carlotto, soprannominata “Marisa”, risiedeva a Tezze, frazione dove la famiglia è sempre stata conosciuta dalla comunità anche per aver gestito un bar in passato. Comunità che si si sta già dimostrando vicina in con varie dimostrazioni di affetto in queste prime ore di lutto.

Nella tarda mattinata di martedì Alessia Bevilacqua ha pubblicato un post e dalle parole toccanti per annunciare la morte della madre, in attesa della pubblicazione degli annunci funebri nelle bacheche pubbliche della città del Grifo. “Te ne sei andata – così si legge nel breve testo – senza dirmi come posso vivere senza di te. Con la tua vita mi hai insegnato il bene, il dovere e il coraggio nelle responsabilità. Ora vola nel tuo cielo pieno di fiori, riposa in pace, cara mamma”.

La data delle esequie è stata fissata al termine delle celebrazioni per la Pasqua, dunque per martedì prossimo 22 aprile. La cerimonia sarà ospitata nella chiesa parrocchiale di Tezze di Arzignano, alle 10. Sarà preceduta nella sera di Pasquetta da una veglia di preghiera, alle 19, nella stessa Casa del Signore.

La redazione di L’Eco Vicentino si unisce alle testimonianze di cordoglio rivolte al sindaco Alessia Bevilacqua e a tutta la famiglia.