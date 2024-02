Al volante sotto l’effetto della cocaina e con pacchetti di marijuana nel bagagliaio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un “tranquillo” lunedì pomeriggio, risalente a 8 giorni da, iniziando la settimana sniffando cocaina prima di mettersi al volante della propria auto e caricando nel bagagliaio duecento grammi di marijuana. Non aveva previsto l’incontro con gli agenti della polizia locale di Arzignano il giovane alla guida della vettura, apparso subito in condizioni psicofisiche non certo ideali e sottoposto al drugtest in dotazione ai vigili urbani in centro città: il 30enne, cittadino italiano residente nell’Ovest Vicentino, era sotto l’effetto di cocaina.

I fatti risalgono allo scorso 5 febbraio ma sono stati resi noti alla stampa solo stamattina. Si è trattato di un normale controllo stradale da parte degli agenti, operato in via Castellana ad Arzignano. Il giovane, originario dell’Est Europa per nascita, è stato accompagnato in ospedale al Cazzavillan per accertamenti e per approfondire il suo status attraverso gli esami di laboratorio previsti.

Nel frattempo la pattuglia di polizia locale arzignanese ha sottoposto l’autoveicolo rimasto a disposizione ad un’accurata ispezione interna. All’interno del bagagliaio il 30enne vicentino per residenza aveva occultato dei pacchettini di cellophane in un borsone: contenevano in tutto i 200 grammi di marijuana poi sequestrati. Nessuna traccia di cocaina, invece, della quale evidentemente il giovane aveva fatto “razzia” personale in precedenza. Rinvenuti nel contempo anche un bilancino e un rotolo di cellophane trasparente simile a quello con cui erano stati confezionati gli altri involucri.

Valore approssimativo della merce illecita al grezzo si aggira sui 2 mila euro. Il guidatore, in seguito dimesso dall’ospedale nelle ore successive, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza e denunciato per detenzione di stupefacenti destinati allo spaccio e guida sotto effetto di stupefacente. La patenta di guida sarà di conseguenza oggetto di sospensione fino a data da determinare. Sul fatto si sono espressi come d’abitudine la sindaca Alessia Bevilacqua e l’assessore locale alla Sicurezza Enrico Marcegaglia.

“Il controllo puntuale del territorio da parte degli agenti della nostra Polizia Locale e la loro prontezza ha permesso ancora una volta di fermare e denunciare un soggetto che agiva al di fuori della legge e delle regole della strada. In questo caso un doppio pericolo per la comunità: non solo spaccio di stupefacenti, ma anche guida sotto l’effetto di cocaina. Un comportamento inaccettabile che poteva mettere a repentaglio l’incolumità di altri automobilisti. Con ‘l’inizio della primavera i controlli anti-droga e anti-degrado verranno intensificati nei parchi e nei luoghi più sensibili.”