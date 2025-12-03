Alessia Bevilacqua vola in Regione e rimpasta la giunta. Sterle: “Giochi di potere”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarà Lucrezia Mecenero a fare le veci del nuovo sindaco di Arzignano e in giunta al suo fianco ci saranno Enrico Marcigaglia, Giovanni Lovato, Giovanni Fracasso e Riccardo Masiero ma secondo l’opposizione targata Fratelli d’Italia si tratta solamente di giochetti di palazzo di una giunta all’epilogo”.

Alessia Bevilacqua vola in regione e si dimette da sindaco di Arzignano dopo 6 anni al timone della città. Eletta nel 2019 e riconfermata nel 2024 alla guida della città del Grifo, la prima cittadina alle ultime elezioni regionali ha incassato 8.425 preferenze, terza più eletta in casa Lega, che rimane il primo partito nella coalizione di centro destra.

La scelta di trasferirsi da Arzignano a Venezia è stata obbligata, in quanto la normativa prevede l’incompatibilità tra la carica di sindaco e di consigliere regionale.

Bevilacqua si è rivolta direttamente ai cittadini con una lettera, spiegano le sue dimissioni e annunciando cosa succederà nel prossimo futuro.

“Prima di assumere il nuovo ruolo, ho ritenuto indispensabile predisporre alcuni cambiamenti che potranno essere funzionali per garantire in questi mesi la continuità amministrativa. Il passaggio istituzionale che stiamo vivendo richiede attenzione, ordine e visione. Per questi motivi, secondo il principio di precauzione, ho ritenuto di apportare dei cambiamenti per assicurare operatività, sicurezza e continuità in ogni scenario possibile. Per assicurare stabilità, sicurezza e continuità amministrativa, ho rimodulato la giunta che dovrebbe accompagnare la città fino alle prossime elezioni di primavera 2026”.

La nuova giunta comunale sarà composta da Lucrezia Mecenero, assessore con delega al sociale e politiche giovanili che assumerà le funzioni del sindaco occupandosi delle deleghe del bilancio, edilizia e urbanistica. Enrico Marcigaglia, portavoce del sindaco, assessore con delega a sicurezza, comunicazione, progetti strategici e commercio. Giovanni Lovato, assessore con delega a lavori pubblici, viabilità, parchi, sport, Protezione Civile, Giovanni Fracasso, assessore con delega a cultura, eventi, tutela dell’ambiente e Riccardo Masiero, assessore con delega a raccolta differenziata e anagrafe.

“Voglio rivolgere un pensiero speciale al vice sindaco Lucrezia Mecenero, che ha portato in giunta una visione manageriale internazionale unita a competenze gestionali e finanziarie di alto livello. In questi quasi due anni di amministrazione si è distinta per affidabilità, determinazione e capacità, dimostrando un carattere saldo e una maturità amministrativa rara per la sua età – ha sottolineato Alessia Bevilacqua – Nella sua esperienza nell’assessorato al sociale e scuole ha dimostrato grande sensibilità e partecipazione verso la nostra amata comunità. In questo periodo di profondo rinnovamento, segnato anche dalla elezione del nuovo governatore del Veneto Alberto Stefani, è fondamentale credere e investire nel talento di una giovane donna. Ovviamente, sarò sempre vicina a Lucrezia Mecenero ogni qualvolta avrà bisogno di un consiglio o di un supporto. Un ringraziamento all’assessore Riccardo Masiero che ha ricoperto l’incarico di vice sindaco finora. Infine voglio concludere ricordando che resterò profondamente legata alla nostra comunità e continuerò, nel nuovo ruolo regionale, a rappresentare le istanze di Arzignano a più alti livelli dell’amministrazione pubblica; porterò con me il patrimonio di esperienze e relazioni che ho vissuto nella mia città. In questi anni, insieme a voi cittadini, abbiamo raggiunto importanti traguardi: abbiamo migliorato le scuole e gli spazi pubblici, potenziato la sicurezza e la vivibilità del territorio, promosso iniziative culturali e sportive che hanno coinvolto tutta la comunità, e rafforzato la cura e la tutela dell’ambiente.

Nonostante questo breve secondo mandato, concludo il mio incarico con la consapevolezza d’aver mantenuto una delle promesse più complesse, cioè quella di aver restituito alla città e all’intera Valle del Chiampo delle piscine riaperte con rinnovata qualità ed entusiasmo, aver inaugurato il primo Museo della Pelle in Italia e dato l’avvio ad una nuova stagione di vivacità ed attrazione commerciale In Arzignano. A breve inoltre sarà inaugurato il nuovo asilo nido comunale e la nuova mensa scolastica di Villaggio giardino, per citare solo alcune delle opere portate a casa con il Pnrr”.

La contrarietà di Nicolò Sterle (Forza Italia): “Giochetti di potere”

“Il sindaco ha spogliato Riccardo Masiero, il più votato nelle scorse elezioni, della carica di vicesindaco per assegnarla all’assessore Mecenero e di importanti deleghe, come polizia locale e commercio, per affidarle al proprio portavoce Enrico Marcigaglia, ingombrante sindaco ombra dei sei anni da primo cittadino di Alessia Bevilacqua – ha sottolineato in un comunicato stampa Nicolò Sterle, capogruppo di Forza Italia – Bevilacqua ha scelto di prolungare la vita della giunta fino a primavera spodestando il proprio vice, votato e apprezzato dagli arzignanesi. E’ utile ricordare che nella primavera 2026 sarà tempo di rinnovare il Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo, il cui presidente è il padre di Enrico Marcigaglia e vice è Guglielmo Dal Ceredo, segretario Leghista della città e consigliere fidatissimo del sindaco”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.