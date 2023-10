“Rita è anima, memoria, amore”. Doloroso addio a una bimba di un solo anno di vita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ogni addio è avvolto nell’angoscia per chi lo affronta nel proprio ambito famigliare e fonte di tristezza per tutta una comunità intorno, ma quando a lasciare “prima del tempo” la vita terrena è una bimba di appena un anno il dolore che si prova si diffonde oltre i confini di un paese o di una città. E’ toccato ieri all’Ovest Vicentino salutare l’anima e la bara bianca di Rita, primogenita di una coppia che insieme a lei ha lottato per una settimana, dopo il ricovero d’urgenza in terapia intensiva pediatrica, in seguito a un malore che l’aveva colta improvvisamente una decina di giorni fa. E da cui non ha potuto riprendersi.

La piccola chiesa parrocchiale di Molino di Altissimo, la frazione dove i genitori Davide e Francesca Centomo hanno scelto di celebrare le esequie, nel pomeriggio di giovedì non ha potuto contenere quanti hanno voluto essere presenti per confortare una madre e un padre privati del loro frutto d’amore, un angelo rosa mancato ad un solo anno e pochi giorni dalla sua nascita. Lo stesso vale, la sera precedente al rito religioso e alla sepoltura, per la veglia di preghiera.

Nata prematura, in settimo mesi, con dei problemi di salute derivati ma che col tempo e le cure del caso si contava di risolvere. Per salvarla e garantirle la possibilità di crescere come gli altri nati nell’autunno del 2022 si sono prodigate le équipe specialistiche degli ospedali di Santorso, Padova e Arzignano in diversi momenti, fino a quando il cuore della piccola non ha più retto tra domenica e lunedì, fino alla definitiva resa.

I genitori di Rita hanno voluto ringraziare pubblicamente tutti i medici e gli infermieri che si sono alternati nell’assistenza alla figlia, come si legge nell’annuncio funebre pubblicato negli spazi dedicati all’indomani del triste epilogo. “Lei è sempre con noi. E’ anima, memoria, amore“, così recita un passaggio di un testo dal profondo significato che affianca una bella immagina della bimba”, scelta dall’intimità dei ricordi più cari per salutarla insieme a quanti hanno voluto essere presenti in questo momento straziante.