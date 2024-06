Amministrative, tutti i candidati Sindaco e le liste d’appoggio per i Comuni della Valle del Chiampo

In occasione delle elezioni amministrative, saranno 8 i Comuni della Valle del Chiampo che andranno al voto. Di seguito vengono indicati, per ogni Comune, i candidati Sindaco e le coalizioni che li sostengono.

Ad Arzignano sarà sfida a tre. Il Sindaco uscente, Alessia Bevilacqua, ambisce alla riconferma. A sostenerla una coalizione composta da “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” e “Lista AlessiaBevilacqua (Lega Salvini – Liga Veneta Repubblica – Lista Civica)”. I due sfidanti sono: Nicolò Sterle (appoggiato da “Arzignano Liberale – Coraggio Italia”, “Forza Italia Sterle Sindaco – Partito” e “Popolare Europeo – Noi Moderati”) e Diego Zaffari (“Partito democratico per Arzignano” e “Diego Zaffari Sindaco + Futuro per Arzignano”).

Corsa in solitaria ad Alonte per il Sindaco uscente Luigi Tassoni, che corre con l’appoggio della sola lista civica “Vivi – Amo Alonte”. In quel di Altissimo un altro primo cittadino, Omar Loris Trevisan, ambisce alla riconferma, con il supporto della sola civica “Impegno per Altissimo”. Dovrà però fare i conti con la sfida portata da Giuseppe Antoniazzi, sostenuto dalla sola civica “Altissimo Bene Comune – Antoniazzi Sindaco”.

A Montebello Vicentino Dino Magnabosco, Sindaco uscente, punta ad ottenere un secondo mandato. La lista “Civica Montebello Magnabosco sindaco” è l’unica a sostenerlo. Davanti a lui la duplice sfida posta da Alberto Maggio (appoggiato, a sua volta, dalla sola lista civica “Noi di Montebello”) e Roberta Sinico (la quale gode del supporto di “SiAmo Montebello e Frazioni”).

A Montecchio Maggiore, invece, sarà duello a quattro. Gianfranco Trapula, primo cittadino uscente, spera nella riconferma (grazie alla sua civica “Trapula sindaco”). Dovrà però vedersela con l’agguerita concorrenza di Milena Cecchetto (“Lega”, “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni”, “Forza Italia – Noi Moderati” e “Milena Cecchetto sindaco”), Silvio Parise (“Parise Silvio 2024”, “Montecchio Democratica Civica” e “Insieme per Montecchio”). A chiudere il quadro Maurizio Scalabrin, che gode dell’appoggio di una triplice coalizione: “Con Scalabrin Adesso Montecchio”, “Montecchio per lo sport” e “Montecchio Montecchio associazioni volontariato”.

Altra corsa in solitaria in quel di Montorso. Emma Baron, infatti, si è presentata da sola per la successione al Sindaco uscente Diego Zaffari, con il sostegno della lista civica “Uniti per Montorso”. Anche a Nogarole il primo cittadino, Romina Bauce, non dovrà temere concorrenti. Gode dell’appoggio della lista civica “Insieme per Nogarole”. Stessa situazione a San Pietro Mussolino, dove il Sindaco uscente, Gabriele Tasso, è l’unico candidato in lizza, con l’appoggio della lista “Civica per San Piero Tasso Sindaco”.

Gabriele Silvestri