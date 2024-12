Alunni delle scuole della città vanno gratis allo stadio: si gioca Arzignano-Atalanta U23

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Patto sportivo-educativo tra scuole del territorio di Arzignano, Comune e, qui in veste di padrone di casa, del club calcistico FC Arzignano Valchiampo. Un accordo finalizzato a regalare una domenica pomeriggio di sport da vedere e applaudire magari allo stadio “Dal Molin”, in occasione del match di serie C tra la squadra gialloceleste della vallata e il team giovane dell’Atalanta, la seconda squadra Under 23 che milita in terza serie.

Tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie (medie) cittadine hanno ricevuto l’invito ufficiale a prendere parte alla partita di domenica 8 dicembre, ovviamente da spettatori, e con ingresso libero. Calcio d’inizio alle 15.

Il Comune locale ha concesso il patrocinio per l’iniziativa ufficializzata ieri. “Un’iniziativa che porta i giovani al cuore dello sport locale – hanno spiegato ieri il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore all’Istruzione Lucrezia Mecenero –. La partita di Serie C tra Arzignano-Atalanta Under 23 di domenica 8 dicembre sarà più di un semplice evento sportivo: rappresenterà un momento di condivisione e crescita per i ragazzi. Il nostro ringraziamento va alle scuole che hanno accolto e promosso questa opportunità con entusiasmo”.

Per ogni studente delle scuole è previsto in abbinata un biglietto omaggio per un adulto come accompagnatore. L’assessore allo Sport Giovanni Lovato: “Lo sport ha il potere di plasmare il carattere dei giovani, trasmettendo valori che vanno ben oltre il campo da gioco. Questa iniziativa vuole essere un ponte tra i ragazzi e il calcio professionistico, permettendo loro di vivere da vicino le emozioni di una partita di Lega Pro”.

Le famiglie interessate dovranno compilare il modulo di adesione disponibile al seguente link: https://forms.gle/9gLM7DGNWtLXv6oy9 entro le ore 13 di mercoledì 4 dicembre 2024.