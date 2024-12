Grillo, videomessaggio da un carro funebre: “Il M5s è stramorto, fatevi un altro simbolo”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Conte ha disintegrato il Movimento 5 Stelle”. Con queste parole Beppe Grillo è apparso nell’annunciato video sul suo blog, nel quale lo si vede guidare un carro funebre, a pochi giorni dalla riapertura delle urne per la Costituente del Movimento. Lo fa, come dice lo stesso Grillo, in qualità di “garante e custode degli attuali valori del M5s”. “Valori che – specifica – sono scomparsi in questi tre anni”.

L’attacco più duro è proprio per il leader pentastellato, il “mago di Oz” Giuseppe Conte: “Tutti i miei progetti che mandavo al Mago di Oz – afferma il comico – non sono mai stati accolti. I valori sono stati traditi”. E ha continuato, “il modo di comportarsi di Oz è stata la carta vincente per disintegrare il Movimento nella sua identità”. Perché “Conte soffre di una sindrome compulsiva di ripetizione a specchio”. “Siete diventati un partito di gente che non riconosco più”, la frase che ha pronunciato segnando un distacco completo con i suoi. “I valori del M5s sono scomparsi”.

E’ uno degli ultimi atti di una guerra ormai totale tra Grillo e Conte: fra pochi giorni, dal 5 e all’8 dicembre, si ripeterà il voto con il quale gli iscritti hanno già chiesto di superare il ruolo del garante. Una scelta contestata dallo stesso Grillo che ha personalmente chiesto di ripetere la votazione. A proposito dell’esito del voto, annunciato al termine dell’Assemblea costituente, Grillo ha detto: “Hanno votato meno della metà degli iscritti, ma vi pongo un dubbio. Avete già deciso e io ho già perso, lo so. Ma sono ottimista perché questo Movimento aveva un’identità straordinaria”.

E’ sul simbolo che si preannuncia la battaglia più complessa. Vederlo “rappresentato da queste persone – dice Grillo – mi dà un senso di disagio”. Da qui l’invito: “Fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose. Il Movimento è stramorto, ma è compostabile. L’humus che c’è dentro non è morto”.