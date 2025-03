Ancora montagne biancorosse in serie C: Vicenza vince, Padova perde e il Lane va a -2

Due espulsioni (una per errore) nei primi 45′, bagarre fino al 90′ e quel gol a 10′ dalla fine firmato Morra che sa proprio di gioco d’azzardo rifacendosi al cognome della punta del L.R. Vicenza. Ed è un azzardo continuo questo “Lane” e lo stesso vale per il Padova capolista, sconfitto per 3-2 dal renate, in un terzo finale di regular season che ripropone le montagne russe tra le due venete di punta in serie C con l’effetto elastico del gap in classifica tra prima e seconda forza del torneo che prosegue.

Per un plotone biancorosso che nel turno infrasettimanale vince di misura e a fatica per 1-0 corrisponde una corazzata biancoscudata patavina che per la prima volta becca tre pappine e “tonfa” dove non t’aspetti: in casa di un Renate sorprendente, che pareva “in crociera” beatamente sdraiato in zona playoff senza velleità di podio né tumulti interiori da retrovie. Con le due battistrada venete che a turno rallentano e faticano sempre di più in trasferta – il Padova è al secondo ko di fila lontano dall’Euganeo -, la corsa per il 1° posto si riapre per l’ennesima volta dopo l’ennesima potenziale chiusura.

Passa in sordina è forse è meglio così vista la serata storta certificata dalle parole post gara di mister Bianchini la caduta dell’Arzignano Valchiampo sul campo della Pro Patria Aurora a Busto Arsizio, nel Varesotto. E’ Rocco e sgambettare da ex di turno la banda gialloceleste che, tolti i primi 10′ di inizio match, non ha combinato granché in avanti e solo nel finale è andata davvero vicina a ricucire il minimo scarto contro la terz’ultima della classe, dopo aver rischiato più volte di subire pure lo 0-2. Sconfitta esterna che costa ai vicentini una posizione in graduatoria, in virtù del sorpasso della Pergolettese, e un “andamento lento” che non lascia tranquilli in vista del rush finale per evitare i playout. Si tratta infatti del 3° ko nelle ultime quattro partite.

L.R. che tornerà in campo lunedì sera contro il Lecco in trasferta, mentre il Padova ospiterà in contemporanea (ore 20.30) la Pergolettese. Stesso orario serale ma palla al centro alla domenica (16 marzo) per l’Arzignano Valchiampo, con sfida al Giana Erminio, sesta forza del girone A di serie C.

VIDEOHIGHLIGHTS DELLE DUE VICENTINE DI SERIE C