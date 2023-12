Arzignano triste per il prematuro addio all’avvocato Paolo Cassan. Fu anche vicesindaco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La vallata del Chiampo perde uno stimato avvocato e un amministratore pubblico che a lungo, e in giovane età, si è speso per la sua città e la sua comunità, ad Arzignano. Si è spento prematuramente nel pomeriggio di venerdì Paolo Cassan, a causa di una malattia oncologica che lo aveva colpito da tempo e aveva affrontato con coraggio e speranza. Per una quindicina d’anni, rivestendo più ruoli e incarichi fino a quello di vicesindaco in giunta Fracasso, era stato tra i protagonisti della vita pubblica dell’Ovest Vicentino a cavallo tra gli anni’90 e il nuovo millennio. Aveva 57 anni.

Da più parti nel corso del fine settimana sono giunti numerosi i messaggi di condivisione del lutto, abbracciando trasversalmente i personalità e gruppi politici locali. Dal sindaco arzignanese attuale Alessia Bevilacqua all’esponente del circolo del Partito Democratico Luca Lazzaroni, più esponenti si dimostrano uniti nel ricordare la figura di Cassan.

“Una persona generosa, competente e appassionata” si legge nel post affidato alla pagina Fb istituzionale del Comune, “un professionista competente e una persona per bene” scrive Nicolò Sterle, consigliere di minoranza sempre ad Arzignano. Una passione per la politica precoce quella che ha contraddistinto la partecipazione alla vita cittadina dell’avvocato arzignanese, entrato in consiglio comunale ben prima dei trent’anni di età. Consigliere agli esordi, poi giovane assessore ai Lavori Pubblici (con Signorin primo cittadino) e ancora in giunta al fianco di Stefano Fracasso nel 2004 da “numero 2” della squadra di governo della città del Grifo.

Sposato con Alessandra, lascia nel lutto anche l’anziana madre e gli altri parenti più stretti oltre che gli amici e i colleghi di lavoro che, oltre che per i suoi trascorsi di amministratore, lo ricordano anche come un grande amante e conoscitore delle nostre montagne.

La cerimonia di commiato si terrà mercoledì 20 dicembre nella chiesa di Castello di Arzignano, alle 14.30. Domani sera, invece con inizio alle 19.30, la veglia di preghiera.