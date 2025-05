Arcugnano piange il suo ex sindaco. Un male subdolo si è portato via Paolo Gozzi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il lutto di una cerchia familiare pervade tutta una comunità dei Colli Berici. E’ infatti il paese di Arcugnano a piangere la morte prematura di un cittadino che per un mandato di cinque anni si è dedicato proprio all’amministrazione del bene comune.

Paolo Gozzi, vicentino per nascita e residenza, dottore in economia e commercio di soli 54 anni non ancora compiuti, si è spento nella notte tra lunedì e martedì a seguito di un male oncologico di natura cerebrale. Sul piano professionale, svolgeva attività di consulenza finanziaria e immobiliare. Era nato il 27 dicembre del 1971 a Vicenza.

Era stato sindaco di Arcugnano per un mandato, dal 2009 al 2014, per proseguire l’attività poi come consigliere comunale per un decennio, candidandosi anche alle elezioni regionali, concludendo per cause di salute l’esperienza amministrativa in ambito locale l’anno scorso. Di orientamento politico di destra, è stato tra i politici vicentini ad abbracciare gli ideali del partito di Fratelli d’Italia. Proprio l’insorgere della malattia e la necessità di dover affrontare interventi chirurgici impegnativi e le terapie lo avevano costretto ad abbandonare la scena, nonostante la sua grande forza d’animo per l’impegno in politica. Una sua bella immagine, richiamata oggi per l’ultimo saluto, lo ritrae con due cani affettuosi. La compagna, la madre e i due fratelli ne hanno annunciato l’addio e il ricongiungimento con il padre, Giorgio Gozzi.

La notizia della morte prematura di Paolo Gozzi si è diffusa negli ambienti amministrativi del Vicentino e tra i concittadini già nella mattinata di ieri, suscitando un cordoglio diffuso come è facile intuire. Sono numerose le dichiarazioni di vari esponenti locali che sono state affidate ai social, oltre alle manifestazioni di vicinanza più intime rivolte ai familiari. Per chi vorrà testimoniarla in presenza, questa sera si terrà la veglia di preghiera (alle 19) e domani mattina (10.30) il rito religioso di commiato che precede la sepoltura. Ad ospitare entrambe le cerimonie sarà la chiesa di Santa Giustina di Arcugnano.

