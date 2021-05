Furto in azienda: rubato prezioso rame per quasi 20 mila euro. Indagano i carabinieri

Tornano a colpire le bande che prendono d’assalto le aziende chiuse nel fine settimana nel Vicentino. Un nuovo colpo con nel mirino un metallo come il rame che negli ultimi anni fa parecchia gola è andato a segno a Brendola e precisamente alla Fisep, ditta specializzata nella pressofusione e stampaggio a caldo di componenti su materie metalliche.

I malviventi si sono introdotti furtivamente nello stabilimento produttivo di via Edison, nella zona industriale brendolana. Il “bottino” consisterebbe in svariate decine di cilindri di rame, appunto, per un valore di circa 19 mila euro.

Un blitz probabilmente messo a segno su commissione e a colpo sicuro, andando a colpire indisturbati dopo essersi intrufolati da un ingresso, forzato e danneggiato. Sarebbe avvenuto col favore dell’oscurità, in una delle due notti a cavallo tra sabato e domenica o in quella successiva. Fino a sabato mattina, infatti, all’interno dell’azienda tutto era al suo posto e come al solito il capannone era stato chiuso ermeticamente dandosi appuntamento a dopo il week end.

L’ammanco dei materiali in magazzino è stato scoperto infatti all’alba di lunedì mattina, quando il portone dell’azienda è stato riaperto ai primi dipendenti giunti sul posto di lavoro. Sul furto stanno indagando da quel giorno i carabinieri della stazione locale di Brendola, che hanno acquisito il filmati di videosorveglianza interni e anche delle numerose aziende che hanno sede in zona industriale per ricostruire il percorso della banda di ladri.

Se risulterà difficile arrivare all’identificazione dei malviventi, riuscire a risalire a un numero di tarda di un un furgone o autocarro utilizzato nell’intrusione potrebbe almeno dare una direzione concreta alle ricerche e verificare eventuali punti di analogia con altri furti avvenuti in Veneto. La denuncia contro ignoti è stata presentata dal titolare di Fisep srl, un’azienda che ha alle spalle già oltre 50 anni di storia portata avanti dalla famiglia Pozzan dalla sua fondazione, che risale al 1967.