Rubano attrezzatura utensile, denunciate tre persone. Sparita la refurtiva

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La notizia del furto risale all’estate scorsa quando una banda composta da tre individui ha fatto irruzione nell’azienda Poseidon, con sede in via dell’Artigianato 4 a Longare e di cui è titolare Stefano Sette. All’epoca dei fatti i malviventi si erano addentrati nel capannone dal cancello carraio impossessandosi di tre elettromandrini per poi fuggire su un furgone.

Al termine delle indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Vicenza, sono giunte le denunce per furto aggravato in concorso per una donna e due uomini tutti con precedenti. Il materiale, che non è stato ritrovato, ha un valore di 24 mila euro ed è generalmente utilizzato nelle macchine utensili.