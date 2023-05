Busta con proiettile per la sindaca Alessia Bevilacqua

Una busta con dentro un proiettile, indirizzata alla sindaca di Arzignano Alessia Bevilacqua, è stata consegnata questa mattina in municipio.

La missiva, anonima, (un foglio rosa chiuso con punti di cucitrice), recava all’esterno la scritta “per Alessia Bevilacqua” ottenuta con caratteri ritagliati da un giornale, ha suscitato subito sospetti e sarebbe stata lasciata nella casa comunale intorno alle 9,30. Gli impiegati hanno subito avvisato il capo della polizia locale Maurizio Dal Barco e il vicesindaco Enrico Marcigaglia. E’ stato proprio il comandante della locale ad aprirla, rinvenendo all’interno il proiettile di pistola. Sono stati quindi avvertiti i carabinieri e la questura di Vicenza. Il tutto è stato sequestrato e la prima cittadina si è poi recata in caserma, dove ha sporto denuncia verso ignoti.

“Ricevere un proiettile in busta anonima – ha commentato Alessia Bevilacqua – spaventa, ma sono serena e continuo a lavorare per l’interesse dei cittadini e della mia città e per lottare contro ogni forma di criminalità. Con la mia squadra supereremo anche questo momento”.

Piena solidarietà alla sindaca di Arzignano è stata subito espressa dal deputato vicentino della Lega Erik Pretto, che parla di un’intimidazione in stile mafioso. “Un atto davvero ignobile, i cui autori mi auguro siano garantiti alla giustizia il prima possibile. Sono certo che il primo cittadino non si lascerà intimorire da queste vili minacce implicite e continuerà il suo lavoro sempre nel solco della lotta alla criminalità, per la sicurezza, il benessere e la legalità di un territorio che merita la massima attenzione da parte delle istituzioni”.