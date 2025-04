Decoro rubano, fioccano multe da 200 euro per i rifiuti abbandonati “fuori regola”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Continua a mietere “multe” il fronte della tutela al decoro urbano cittadino ad Arzignano, dove la volontà di educare la popolazione locale al rispetto civico porta sistematicamente a “pescare” i furbetti delle immondizie private abbandonate fuori dalle regole. Ultimi episodi recenti quelli legati alle sanzioni da 200 euro ciascuna comminate a un abitante di 62 anni (cittadino italiano) e un 46enne di nazionalità kosovara, entrambi residenti nei pressi di via Sorio.

Gli agenti in forza alla Polizia Locale dell’Ovest Vicentino non di rado si sono trovati ad affrontare situazioni di questo tipo negli ultimi mesi, riuscendo spesso a risalire a chi ha conferito (male) i sacchetti di rifiuti proprio grazie agli “indizi” in essi contenuti. Si parla in questi casi di sanzioni amministrative.

Le irregolarità, riguardanti sia i giorni che le modalità di deposito non conformi al calendario della raccolta differenziata, sono state scoperte grazie a mirate ispezioni del Nucleo di Polizia di Quartiere e Ambiente. Per risalire senza timori di smentite ai reali responsabili dei rilasci irregolari è bastato “mettere le mani”, anche se tale procedura risulta tutt’altro che piacevole, attraverso documentazione sensibile trovata all’interno dei sacchi abbandonati.

Nel giro di qualche giorno, dal 18 aprile, le notifiche con allegate le rispettive sanzioni sul piano pecuniario sono giunte direttamente al domicilio dei trasgressori che ora dovranno mettere mano al portafoglio. E non ripetere atti simili in futuro. Oltre alle bollette stracciate “buttate nel cestino”, ecco un salasso da 200 euro extra, nella speranza che le multe – e la diffusione della notizia in merito – svolgano funzione di deterrenza. “I controlli ambientali proseguiranno in tutta la città – ha spiegato il vicesindaco della città, Riccardo Masiero – , anche con l’ausilio della videosorveglianza, per contrastare comportamenti incivili e sanzionare i responsabili. Le regole valgono per tutti e il rispetto del vivere comune è un dovere condiviso”.

L’amministrazione comunale locale ha infine rivolto un ringraziamento alla Polizia Locale per il loro impegno costante sul territorio, che consente interventi rapidi in situazioni di degrado e inciviltà.

