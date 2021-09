Nuovi ambienti per l’asilo nido gestiti da Ipab Sant’Antonio. Investiti 100 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I piccoli alunni della scuola materna di Chiampo dedicata all’illustre Giacomo Zanella e gestita dall’Ipab Sant’Antonio, e in particolare i baby dell’asilo nido integrato, potranno crescere e divertirsi in un ambiente più adatto, rinnovato e colorato a misura di bambino.

Tutto ciò grazie a un importante fondo investito nei lavori, da 100 mila euro, anche per far fronte alle nuove normative sanitarie e, inoltre, all’incremento delle richieste di iscrizione negli ultimi anni. E’ stata infatti attivata una nuova classe, la quinta.

Per la struttura dedicata ai bimbi fino ai 6 anni che sorge a fianco della casa di riposo anche un’altra novità, legata al menù rinnovato in base alle indicazioni di un’esperta nutrizionista, fattore assai gradito dai genitori. “Abbiamo rifatto i servizi igienici, tinteggiato le pareti, riorganizzato gli ambienti esterni per preservare le bolle anticontagio tra le classi e creato un’aula nel salone centrale per far fronte alla crescita delle iscrizioni, che hanno portato alla creazione di una quinta classe nel nostro nido – spiega il presidente Ipab Alessandro Tonin -. L’aumento delle iscrizioni è per noi il riconoscimento della qualità del servizio che offriamo ai bambini e alle loro famiglie e che intendiamo continuamente rinnovare, come dimostrano questi lavori”.

Dal 20 settembre scorso, inoltre, all’asilo nido integrato, ma anche alla scuola dell’infanzia, è stato introdotto un menu per il pranzo nella mensa, predisposto con la collaborazione con una nutrizionista. Proposti dunque nuovi piatti e alcune diverse tipologie di alimenti, adeguati alle indicazioni per l’età pediatrica (dagli 0 ai 6 anni) e finalizzati ad una corretta ed equilibrata alimentazione dei bambini. I nuovi pasti serviti tengono inoltre conto della stagionalità dei prodotti e, quindi, verrà aggiornato periodicamente in base alle indicazioni della nutrizionista.