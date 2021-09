Manhattan Short Film Fest: a Thiene i cortometraggi realizzati da giovani registi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Arriva l’atteso appuntamento con il Manhattan Short Film Festival, festival internazionale giunto quest’anno alla XXIV edizione, che propone ogni anno una selezione di cortometraggi realizzati da giovani registi.

Prerogativa del festival è la proiezione in contemporanea mondiale dei dieci “short films” finalisti, ritenuti dalla direzione artistica newyorkese maggiormente rappresentativi della creatività espressa dalle nuove generazioni di cineasti.

A Thiene, che insieme a Torino sono le uniche due città dove si svolge l’evento in Italia, la proiezione è in programma il prossimo sabato 2 ottobre 2021 al Teatro Comunale con inizio alle ore 20.30. Gli appassionati di cinema potranno così unirsi al pubblico di altre 400 città del mondo per visionare e valutare il lavoro di questi giovani registi provenienti da diverse parti del mondo. “Una bella novità – commenta l’assessore alla Cultura Maria Gabriella Strinati – attende il nostro pubblico: nelle scorse edizioni tutti i film erano proiettati in lingua originale e sottotitolati in inglese, tranne ovviamente gli short in lingua inglese; quest’anno, invece, i cinque corti in inglese sono stati sottotitolati in italiano a cura di uno studio di produzione di contenuti video di Thiene, in un progetto che ha voluto coinvolgere all’iniziativa anche realtà locali. Avremo quindi i corti di lingua inglese sottotitolati in italiano, mentre i corti di lingua non inglese restano sottotitolati in inglese. Ringrazio Giovanni Colasante, organizzatore ed anima di questo specialissimo ed atteso evento, nonché promotore del progetto di sottotitoli in italiano, ed auguro al pubblico una splendida serata di short internazionali nel nostro meraviglioso teatro”.

Gli short sono Death by handshake (USA), Ganef (UK), Bado men (Afghanistan), Rough (Irlanda del Nord), Archibald’s Syndrome (Francia), The kicksled choir (Norway), Chiusi alla luce (Italia), Out of time (Francia), Aurora (USA) e Monsieur Cachemir (Canada). A ciascun spettatore presente in sala sarà consegnata una cartolina su cui esprimere il proprio voto. I dati verranno poi spediti via mail a New York dove, in base alle preferenze espresse nelle altre città, si decreteranno i vincitori. I tre cortometraggi che otterranno l’oro, l’argento e il bronzo verranno annunciati e premiati il lunedì successivo.

Manhattan Short Film Festival è un’occasione da non perdere per i cinefili e per chi vuole sperimentare una novità. La mission principale del festival è quella di permettere la diffusione di film altrimenti destinati ad essere visti da pochi intimi. Inoltre, spesso, attraverso gli occhi, le orecchie e le lenti di questi realizzatori di cortometraggi scorrono in sala le immagini di ciò che succede in realtà lontane e poco conosciute nel mondo presentate da una prospettiva assolutamente originale.

Grazie al successo e ai riconoscimenti ottenuti negli anni da molti dei nostri finalisti, tra cui varie nomination e vittorie agli Oscar e alla sua formula originale coinvolgente e unica, il Manhattan Short Film Festival è considerato oggi uno dei festival di cortometraggi più importanti al mondo. Ingresso con biglietto unico di 5 euro. La serata si svolgerà nel rispetto della normativa vigente. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Promozione Eventi Culturali del Comune di Thiene, telefono 0445 804.745 /746 oppure scrivere a giocolasante@gmail.com.