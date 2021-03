Pompieri sul tetto di un edificio per impedire l’estensione di un rogo. Missione riuscita

Risale a sabato pomeriggio l’unico intervento di rilievo dei vigili del fuoco della provincia per allarme incendio, ed è avvenuto nel territorio dell’Ovest Vicentino e precisamente in un’abitazione di Chiampo. A creare un serio pericolo, nel caso si fossero sviluppate le fiamme, è stato il tetto della stessa, dopo il focolaio scaturito da una falda di ventilazione nella copertura.

Sul posto indicato dalla segnalazione di allarme inviata da un residente di via Coraini sono arrivato nell’arco di 10 minuti i pompieri del distaccamento di Arzignano, saliti fin sulla contrada di collina con tempestività per arginare il problema prima il fuoco sul nascere intaccasse tutta la copertura della struttura.

Grazie proprio alla velocità d’intervento del personale di soccorso del 115, il pericolo di un incendio generalizzato è stato scongiurato in prima battuta, operando sul tetto composto anche da parti in legno: grazie ai “tagli effettuati” si è evitata la propagazione del rogo circoscritto e, di conseguenza, limitati i danni all’edificio che altrimenti potevano ampliarsi a dismisura. Preservando inoltre l’impianto fotovoltaico presente.

Le cause delle fiamme, probabilmente dovute ai lavori in corso di coibentazione di una falda attigua di copertura, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Nessuna conseguenza per le persone, subito uscite dall’edificio per precauzione e che non hanno potuto che osservare l’azione dei vigili del fuoco. E ringraziarli per il loro “servizio”, ovviamente, a intervento concluso.