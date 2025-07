Emergenza incendio: auto in fiamme e vetrate di uno stabile esplose per il calore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’automobile ibrida che prende fuoco e vetri di un edificio utilizzato come capannone di lavoro che diventano roventi ed esplodono, andando in frantumi. Non è stato certo uno di quegli interventi che si possono definire “agevoli” quello portato a termine ieri dai pompieri di Vicenza, chiamati a Camisano Vicentino giovedì pomeriggio per l’emergenza.

Scenario dell’azione tempestiva dei vigili del fuoco giunti dal capoluogo berico con sei unità uno stabile di via Po La Torre e gli spazi esterni adiacenti. All’arrivo sul posto degli operatori con l’autopompa idraulica l’autovettura era ormai completamente avvolta dalle fiamme. Sugli orologi si segnavano le 16.30, con intervento durato fino a circa le ore 18 di ieri.

Il compito primario assegnato ai pompieri subito al lavoro è consistita nel neutralizzare la fonte di calore che stava intaccando in maniera chiaramente invasiva la facciata esterna del capannone, tanto che parte della vetrata è “esplosa”. Con problematiche extra derivanti dal fumo diffuso che si è fatto largo nei locali interni dell’attività produttiva, nel frattempo evacuata per ragioni di sicurezza.

Una volta domato l’incendio su ciò che rimaneva della vettura, si è proceduto ad aerare gli interni dell’edifici, onde evitare ulteriori danni da fumo e problematiche alle vie respiratorie ai presenti. Nel frattempo si è vista anche una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale dell’Arma, incaricata dei rilievi di rito in questi casi, finalizzati a confermare (o meno) la causa primaria di un evento evidentemente inatteso: si pensa che l’origine sia collegata al malfunzionamento dell’impianto elettromeccanico del veicolo.

