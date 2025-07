Pianta sradicata dal vento colpisce in pieno un’auto in transito: salvo il conducente

Non può certo dirsi persona fortunata, visti i danni subiti trovandosi nel “posto sbagliato al momento sbagliato”, ma almeno il conducente di una Volkswagen Golf colpita in pieno da una pianta è riuscito a cavarsela senza conseguenze fisiche per la sua salute. Spavento a parte.

E’ proprio lui, un automobilista vicentino si presume di rientro dopo la giornata di lavoro, il malcapitato protagonista del cedimento dell’arbusto avvenuto in zona industriale di Schio alle 18 di ieri, uno dei fatti più significativi della più recente ondata di forte vento e pioggia che si è abbattuta sulla zona dell’Altovicentino, ieri intorno alle 18.

Sul posto, precisamente in via Lago di Costanza, si sono diretti i vigili del fuoco del locale distaccamento scledense, chiamati martedì alla serie di interventi di emergenza ravvicinati. Il veicolo, la Golf bianca, era in marcia quando è stato colpito dal tronco dell’albero buttato giù dalle raffiche di vento, fortunatamente con un’angolazione che ha permesso a chi stava al volante di non incappare in conseguenze dolorose.

L’uomo è riuscito a tirarsi fuori dalla vettura in autonomia, chiedendo poi aiuto. La squadra del 115 è intervenuta per liberare l’auto rimasta sotto i rami, procedendo alla rimozione dell’albero dalla carreggiata e alla messa in sicurezza di un palo dell’illuminazione privata perimetrale di un’azienda, venuto giù anch’esso insieme alla pianta. Sul posto erano presenti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di competenza.

