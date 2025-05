Tamponamento fra più veicoli lungo la provinciale: due feriti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un tamponamento ha coinvolto più veicoli pochi minuti prima delle 16 di oggi, lunedì 26 maggio, a Chiampo in via Arzignano, lungo la strada provinciale 43.

Nell’impatto a catena sono rimaste coinvolte più auto e anche un camion. Due le persone che sono rimaste ferite e hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Suem 118: sono state trasportate in ambulanza, in codice verde, all’ospedale di Arzignano. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Notizia in aggiornamento

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.