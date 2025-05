Semifrontale in via dell’Artigianato: feriti una donna e il figlio 16enne, incastrati dentro l’auto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Schianto intorno alle due di questo pomeriggio – 26 maggio – in via dell’Artigianato a Schio: madre e figlio sono fini in ospedale.

Ancora in via di definizione da parte della polizia locale Alto Vicentino le cause dell’incidente, un semifrontale, che ha coinvolto un’utilitaria e una grande berlina: probabile una distrazione al volante che potrebbe aver provocato un’invasione di corsia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio, che hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e soccorso una donna e suo figlio, rimasti incastrati all’interno di uno dei mezzi. I feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e successivamente trasferiti all’ospedale di santorso in codice verde. Illeso il conducente dell’altro veicolo.

Le pattuglie della polizia locale, oltre ad aver effettuato i rilievi di rito, hanno deviato il traffico, anche per evitare ulteriori incidenti. L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 15,30.

Notizia in aggiornamento

