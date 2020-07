Cinema in piazza (e gratis). Da domani al via il ciclo di 8 proiezioni a Campo Marzio

“Il cinema – spiegano il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore Giovanni Fracasso praticamente in coro – è una risorsa culturale importante anche per la nostra città e il cinema non si ferma! Otto serate con otto film per ritrovare il gusto (e l’abitudine) di andarci assieme in attesa della riapertura delle sale senza limitazioni. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver coinvolto il Charlie Chaplin Cinemas, aver dato continuità a questa attività, tanto importante per il nostro territorio”. “Abbiamo trattenuto il respiro tutti – aggiungono i titolari della sala che sorge proprio in zona Campo Marzio – ora diamo ossigeno dagli schermi e non solo per guardare avanti, sicuri che un’emozione proiettata su un grande schermo rappresenti anche una medicina per l’ottimismo”.

Ecco il calendario delle proiezioni in programma per tutto luglio e parte del mese di agosto: si inizia domani con “Piccole donne“; il 9 luglio “Il sapore del successo“; il 16 luglio “Il mistero Henri Pick“; il 23 luglio sarà la volta di “Non ci resta che vincere“; il 30 luglio verrà proiettato “Marie Curie“; il 6 agosto sarà la pellicola “La bella epoque“; il 13 agosto, invece, “Antropocene“; infine, il 20 agosto, la rassegna delle proiezioni gratuite del giovedì sera in piazza Campo Marzio si concluderà con “Il grande salto“.