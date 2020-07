Cinema sotto le stelle – L’arte proiettata: quattro serate tra cinema e arte

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Le sale sono rimaste chiuse, ma il cinema non si vuole e non si può fermare.

Sulla linea di questo pensiero il Progetto Giovani di Cornedo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del comune di Cornedo Vicentino e la parrocchia di S. Giovanni Battista hanno deciso di proporre quattro serate di cinema, dedicate soprattutto ad un pubblico di giovani. Cinema all’aperto che si terrà in Piazza Aldo Moro a Cornedo, dove verranno proiettate quattro diverse pellicole a tema artistico:

16 Luglio alle ore 21:15 – Midnight in Paris di Woody Allen

23 Luglio alle ore 21:15 – Florence di Stephen Frears

30 Luglio alle ore 21:15 – Big Eyes di Tim Burton

6 Agosto alle ore 21:15 – La ragazza con l’orecchino di perla di Peter Webber

“Il cinema, la settima arte, la videoarte come la si voglia definire, è una delle ultime forme d’arte sviluppate dall’ingegno e dalla tecnica dell’uomo ed oggi si può tranquillamente affiancare alla scrittura, alla pittura o alla fotografia da cui direttamente deriva – spiegano gli organizzatori – ma se ci pensiamo bene, non possiamo che constatare che il cinema ingloba molte, se non tutte queste forme, prendendone ispirazione nell’ambito dell’immaginario narrativo e visivo”.

“L’obiettivo di queste quattro serate sarà proprio quello di mostrare la visione dell’insieme, la connessione ancestrale della creatività umana nelle diverse arti (pittura, letteratura, musica, teatro, cinema ecc.), portando ad incuriosire e questionare sul mondo del cinema, visto non solo come puro intrattenimento, ma anche come, appunto, punto d’incontro artistico – concludono gli organizzatori – l‘accesso sarà a titolo gratuito, ma per limitazioni dovute a spazi e regolamentazioni dati dall’emergenza COVID-19 si prega di prenotare il proprio posto online al seguente link: https://bit.ly/larteproiettata”.