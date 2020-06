Contributi per bici elettriche, bando anche ad Arzignano. Pedalata assistite con 10 mila euro

Dove non ha potuto provvedere il Governo, ci pensa il Comune di Arzignano in tema di biciclette elettriche o, per meglio definire, a pedalata assistita. Dopo la vicina di casa “Chiampo”, anche la città del Grifo prova ad agevolare gli spostamenti sostenibili sostenendo l’acquisto di velocipedi di ultima generazione, mettendo a disposizione un bando per cittadini arzignanesi finanziato con 10 mila euro.

Il bonus previsto per ogni singolo cittadino che ne farà richiesta e soddisferà i requisiti imposti dal bando ammonta a 250 euro. Beneficiari non solo coloro che acquisteranno ex novo la bici elettrica ma anche chi monterà su un telaio classico il kit automatizzato che può essere installato sui mezzi a pedalata muscolare, secondo la corretta denominazione.

Si tratta in pratica di biciclette ricondizionate, tra l’altro un trend che sta sempre più prendendo piede in Italia con il montaggio dei kit anche su modelli già anagraficamente datati e addirittura d’epoca. Obiettivo dell’iniziativa promossa dal Comune è dare slancio all’utilizzo di mezzi di trasporto non inquinamenti, con i corollari di diminuire il traffico nelle ore di punta e di favorire un minimo di attività fisica. In altre parole incentivare stili di vita più salutari rispetto a quelli abituali. Si moltiplicano i comuni disposti a finanziare con risorse pubblica quella che viene sempre più considerata una “buona pratica”, sulla scia degli incentivi governativi sui bonus bici, destinati però solo alle città più popolose, da 50 mila abitanti in su o comunque capoluoghi di provincia.

Particolarmente invitati ad accedere ai contributi, nella misura di 250 euro a persone e comunque per un unico componente di un nucleo familiare, sono gli studenti e i lavoratori, favorendo così gli spostamenti sostenibili casa-scuola e casa-lavoro e di contrastare l’effetto nocivo dei veicoli con motore a combustione sulla qualità dell’aria. A beneficiarne, calcolatrice alla mano, saranno al massimo 40 cittadini arzignanesi: a fare fede l’ordine di presentazione delle domande di contributo, pertanto è consigliato “pedalare” velocemente per prenotarlo.

Il bando (clicca) è disponibili sugli spazi web istituzionali del Comune di Arzignano ed è riservato ai cittadini locali, maggiorenni e con il vincolo di utilizzo dei veicolo acquistato o ricondizionato per almeno due anni dalla data di riscossione del finanziamento. L’amministrazione, infatti, si riserva il diritto di effettuare controlli in merito al fine di verificare l’effettivo possesso delle biciclette, scoraggiando compravendite illecite.