Addio a Carlos Ruiz Zafòn autore del successo mondiale ‘L’ombra del vento’

Addio a Carlos Ruiz Zafòn autore dell’indimenticabile ‘L’ombra del vento’. Lo scrittore è morto nella sua residenza a Los Angeles, a causa di un tumore, come riportato dai media spagnoli. Aveva 55 anni. “Oggi è una giornata molto triste per l’intero team Planeta che lo conosceva e ha lavorato con lui per vent’anni, in cui è stata forgiata un’amicizia che trascende la professionalità “, ha dichiarato l’editore nel dare la triste notizia.

Lo scrittore, tradotto in 36 lingue, ha iniziato con ‘L’ombra del vento’ una saga di libri che ”a seconda del punto di ingresso della storia – spiegava Ruiz Zafón – hai dei punti di vista completamente diversi della vita dei personaggi. Volevo che i libri fossero un labirinto emotivo, di idee, di diverse prospettive. Volevo fornire parecchie possibilità di interpretazione”.

Sul profilo Twitter dello scrittore la notizia della morte è accompagnata da una sua frase: “Ogni libro, ogni tomo che vedi ha un’anima. L’anima di chi l’ha scritto e l’anima di chi l’ha letto, vissuto e sognato”.

‘L’ombra del vento’ è stato il primo best seller spagnolo della sua generazione ad avere un successo commerciale mondiale. Dal romanzo è nata una quadrilogia intitolata Il Cimitero dei libri dimenticati, che dopo L’ombra del vento è proseguita con Il gioco dell’angelo (2008), Il prigioniero del cielo (2012), concludendosi con Il labirinto degli spiriti (2016).