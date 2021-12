Cima Marana, il soccorso alpino recupera un pastore australiano tra salti di roccia

È stata recuperata oggi, dopo un giorno bloccata in un canale tra salti di roccia, Ula, un pastore australiano di 9 anni, che ieri era scivolata durante una passeggiata con il suo padrone lungo il sentiero numero 203 delle Gasoline, verso Cima Marana, a circa 1.300 metri di quota.

Già ieri 4 soccorritori del Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno, che si trovavano nella sottostante palestra di roccia, erano accorsi per cercare di dare una mano al proprietario, senza però riuscire a rinvenirla nel canale. Questa mattina il ragazzo era tornato sul posto, si era calato con le corde dopo averla sentita guaire e l’aveva raggiunta, senza però fidarsi nel riportarla a monte.

Tre soccorritori sono quindi partiti da Contrada Castagna e in mezz’ora a piedi hanno raggiunto il punto. Uno di loro è sceso sulla verticale per una settantina di metri, fino al tratto roccioso per poi calarsi altri dieci metri tra i salti. Una volta da loro, ha assicurato Ula tramite la pettorina al proprio imbrago e per contrappeso è stato sollevato sul sentiero, dove alla cagnolina sono stati dati acqua e cibo e dove è risalito anche il suo padrone. Poiché, per la paura e i colpi presi durante la caduta non era in grado di camminare, Ula è stata poi caricata sulla schiena e trasportata fino alla macchina.