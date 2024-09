Maltempo, smottamento a Durlo: chiusa la strada provinciale 43

Il maltempo ha provocato danni a Crespadoro e in particolare nella frazione di Durlo, dove dal pomeriggio è stata chiusa la strada provinciale 43 fino a Campofontana (Verona).

La chiusura si è resa necessaria a causa di una frana avvenuta poco prima delle 17 di oggi, 5 settembre. Domani saranno effettuate una serie di verifiche con l’obiettivo di mettere in sicurezza la zona e risistemare la strada: lo hga spiegato al Giornale di Vicenza la sindaca di Crespadoro, Elisa Maria Ferrari. La frana di un muro di sostegno è avvenuta nel centro della frazione, nei pressi del residenze La Betulla. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Arzignano.

Più di cento in Veneto gli interventi dei vigili del fuoco

Vigili del fuoco al lavoro per le forti piogge che dal tardo pomeriggio di ieri stanno interessando la regione e in particolare le province di Rovigo, Verona, Padova e Venezia. Criticità segnalate a Rosolina e nei comuni del medio Polesine tra Ceregnano, Villadose e Crespino, dove sono impegnate anche squadre della protezione civile. Più di cento gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco ancora al lavoro per alberi pericolanti, danni d’acqua e allagamenti. Sono novanta le chiamate in coda ricevute dalle sale operative provinciali. Impressionanti le immagini della shelf cloud (nube a mensola) fotografata da molto cittadini nel pomeriggio a Rosolina (Rovigo).