Us Open, Errani e Vavassori nella storia: 1° titolo italiano nel doppio misto. Sinner-Draper per la finale

Una nuova prima volta. L’Italia del tennis firma un’altra pagina indimenticabile della sua storia. Lo fa grazie a Sara Errani e Andrea Vavassori che colorano d’azzurro Flushing Meadows. La bolognese e il torinese hanno battuto in finale, agli Us Open, Taylor Townsend e Donald Young con il punteggio di 7-6, 7-5 in un’ora e 28 minuti di gioco, diventando la prima coppia italiana a vincere uno Slam in doppio misto.

Per Errani è l’ennesimo tassello di una carriera da favola, il sesto Slam in doppio dopo aver completato il Career Golden Slam. “È un momento speciale per me – ha dichiarato a caldo l’azzurra – e condividere questo momento con lui è bellissimo visto che ci conosciamo da tantissimo tempo”. Un “sogno diventato realtà” invece per Vavassori, alla sua prima vittoria in un major in carriera. “Ci sono riuscito con Sara che è una giocatrice e una donna straordinaria” le sue parole a fine match.

E’ pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua bellissima storia Jannik Sinner. Stasera alle 21 l’altoatesino scende in campo a New York per la sfida con il suo grande amico Jack Draper, mancino inglese, n. 25 della classifica mondiale. Reduce dal successo contro Danijl Medvedev, il n. 1 al mondo insegue la seconda finale Slam in carriera, la prima a New York. Chi vince affronterà domenica il vincente del derby statunitense tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe, in programma nella notte tra venerdì e sabato.

Saranno invece Aryna Sabalenka e Jessica Pegula a contendersi la finale degli Us Open 2024. La bielorussa ha sconfitto l’americana Emma Navarro in due set, l’altra statunitense ha avuto la meglio sulla ceca Muchova. Sarà l’ottavo confronto fra le due con Sabalenka avanti 5-2. Pegula da lunedì sarà la n. 3 del circuito.