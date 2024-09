Più studenti a casa il sabato, Svt potenzia il servizio pomeridiano. Incentivi contro la carenza di autisti

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, è ben definito il programma dell’esercizio invernale 2024-2025 del trasporto pubblico locale gestito da Svt: complessivamente nei giorni lavorativi saranno oltre 3.400 le corse quotidiane messe in campo in tutto il territorio provinciale, garantendo un servizio che sarà utilizzato quotidianamente da oltre 20 mila studenti.

Rispetto allo scorso anno, Svt ha effettuato alcuni limasture sulla base delle esigenze emerse nello scorso anno scolastico, ma anche dell’evoluzione avvenuta nell’organizzazione delle attività didattiche, che vede un numero sempre maggiore di istituti applicare l’orario su cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, tanto che quest’anno gli studenti con necessità di recarsi a scuola di sabato saranno circa un terzo del totale.

Le novità

Di conseguenza, Svt ha innanzitutto potenziato le corse pomeridiane nella fascia oraria intorno alle 16, in particolare quelle lungo le direttrici principali, così da ridurre le attese per gli studenti che hanno i rientri pomeridiani e in generale agevolare il loro ritorno a casa.

Con questo obiettivo, da una parte sono state aumentate le corse pomeridiane (quattro in più nella rete extraurbana, cinque urbane in più a Vicenza, tre in più fra quelle urbane a Bassano), dall’altra è stato prolungato il percorso e aggiornati gli orari di corse pomeridiane già presenti così da coprire un maggior numero di località; viceversa, è stato ridotto il numero delle corse di rinforzo previste il sabato, proprio in ragione del previsto minore utilizzo.

Tra le altre novità, a seguito di segnalazione al Comune di Noventa Vicentina, per il prossimo orario scolastico saranno aumentati gli spazi di fermata al fine di garantire maggiore sicurezza nelle fasi di salita e discesa dei passeggeri.

Sempre a seguito dell’analisi delle segnalazioni dello scorso anno scolastico, sono state sistemate alcune coincidenze mancanti e tarati gli orari di arrivo su alcuni plessi scolastici.

Inoltre va ricordata anche l’apertura di nuovi depositi aree sosta autobus nelle aree di Camisano, Cogollo, Chiampo e Lonigo, al fine di ottimizzare le corse di trasferimento per inizio/fine servizio.

Tutti gli interventi sono il risultato dell’ascolto delle esigenze degli utenti e di un confronto costruttivo svolto nelle ultime settimane, come dichiara il presidente di Svt Marco Sandonà: “Abbiamo voluto condividere il dettaglio delle variazioni introdotte per rendere merito allo sforzo e al lavoro che c’è dietro ad un’organizzazione complessa come quella del trasporto pubblico locale e sottolineare l’attenzione costante che Svt pone verso le segnalazioni degli utenti e dei rappresentanti del territorio. Certamente il trasporto pubblico locale punta a garantire la massima soddisfazione ai bisogni di mobilità di tutti e non è sempre facile in un contesto culturale e sociale dove il ‘su misura’ o la ‘personalizzazione’ sono le logiche predominanti. Ben vengano quindi le sinergie che possono essere favorite dal dialogo fra enti, sindaci e portatori di interesse a favore di un sempre più diffuso ed efficiente utilizzo dei mezzi pubblici”.

Le misure per far fronte alla carenza di autisti

In linea con una problematica che sta caratterizzando tutto il settore del trasporto pubblico locale, in Veneto e in Italia, anche Svt si prepara a garantire il servizio invernale con una forte pressione per quanto riguarda la carenza di autisti. Per farvi fronte, l’azienda dal 2022 ad oggi anni ha già pubblicato 11 bandi di selezione per il personale di guida, anche con modalità innovative e incentivanti (come la disponibilità a finanziare il conseguimento della patente per i neoassunti o bandi per incarichi part time).

Le difficoltà a reperire personale, però, rimangono nonostante le continue e ricerche in atto, per questo problema, ritenuto temporaneo, Svt ha presentato alle organizzazioni sindacali una proposta di accordo incentivante per tutto il personale di guida e in particolare per quelli che maggiormente si renderanno disponibili a effettuare turni straordinari, al fine di garantire le necessità di trasporto della popolazione.

“È un dato di fatto che Svt abbia messo in atto, e non solo da tempi recenti, tutti gli strumenti possibili per assumere nuovi autisti – spiega Sandonà – ma questa è una professione sempre più difficile da reperire. Anche le aziende private, i cosiddetti subaffidatari, sono in difficoltà. Nonostante i vincoli economici posti da uno scenario di incertezza su quelli che saranno, quest’anno, i trasferimenti a Svt derivanti dal Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, che dunque ci impediscono di pensare a incentivi strutturali permanenti, abbiamo comunque disposto un piano di incentivi per favorire l’effettuazione di turni straordinari e su questo abbiamo già avviato un dialogo con le organizzazioni sindacali”.

L’avvio dell’anno scolastico: l’appello

Il presidente Sandonà lancia anche un messaggio agli studenti e ai genitori che quasi inevitabilmente riscontreranno delle difficoltà nella fase di avvio dell’anno scolastico: “Ogni anno viene detto ma è doveroso ribadirlo: il programma delle corse è studiato in funzione degli orari definitivi comunicati dalle scuole, perché sarebbe impossibile ritarare giorno per giorno il programma delle corse in base agli orari temporanei applicati da ogni istituto. Chiediamo dunque un po’ di pazienza ma anche di rispetto per il grande lavoro svolto. Fatta questa premessa, come sempre Svt è pronta a verificare ogni segnalazione e valutare modifiche di orario o l’aggiunta di ulteriori corse in base alle reali necessità che verranno rilevate. L’obiettivo è offrire un servizio sempre migliore e incentivare così l’utilizzo dell’autobus, innanzitutto per la sua valenza di mezzo sostenibile per l’ambiente e per i benefici generali sulla riduzione del traffico, dunque sulla vivibilità generale del nostro territorio, ma anche perché l’utilizzo del trasporto pubblico locale è di per sé un’esperienza formativa e arricchente per i giovani”.

“Crescere è… prendere l’autobus”

La nuova campagna di comunicazione di Svt con lo slogan “Crescere è… prendere l’autobus” evidenzia il valore relazionale e di crescita personale per gli adolescenti dato dal recarsi a scuola in autonomia. Sul sito svt.vi.it è già possibile trovare online gli orari inverali, impostando una data dopo il 9 settembre sul motore di ricerca dedicato, e tutte le informazioni sui servizi digitali per gli utenti e sulle importanti agevolazioni stabilite da Provincia di Vicenza e Comune di Vicenza.

Linee urbane e suburbane di Vicenza: il dettaglio novità dal lunedì al venerdì

vengono mantenute le frequenze di servizio già in vigore nel precedente esercizio invernale

il servizio sulle linee suburbane viene integrato con l’aggiunta o modifica di corse pomeridiane nella fascia delle 16 per servire gli studenti che effettuano rientri pomeridiani: linea 3 rivisitazione corse al pomeriggio; linea 4 corsa 15.45 prolungata a Valmarana; linea 5 corsa 15.45 prolungata a Valproto Lanzè; linea 6 rivisitazione corse al pomeriggio e prolungamento corsa delle 16 a Motta Costabissara; linea 8/13 corsa 16.10 prolungata a Torri Arcugnano/Lumignano; linea 9 rivisitazione corse al pomeriggio; linea 16 corsa 17.00 anticipata alle 16.10 e prolungata a Gambugliano ora Sovizzo.

per alcune corse della linea 1 viene modificato il capolinea di destinazione finale portandolo da Bertesina (servita anche dal servizio Perimetro) a Settecà con utilizzo notevolmente più elevato.

Linee extraurbane e urbane di Bassano, Recoaro e Valdagno: dettaglio novità dal lunedì al venerdì