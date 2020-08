Furto in casa di un’anziana: arrestato in flagranza un giovane senza dimora

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ruba in casa di un’anziana, ma viene pizzicato poco lontano dai carabinieri e arrestato.

E’ accaduto ieri sera a Vicenza, in zona Auchan. A finire in manette con l’accusa di furto aggravato in abitazione è un giovane romeno senza dimora.

A far scattare le indagini sono stati i figli della donna, che ha 83 anni e vive in strada Cattane. Questi ieri sera intorno alle 21 hanno chiamato il 112 segnalando un individuo che si stava velocemente dileguando a piedi dall’abitazione della madre. Un equipaggio della radiomobile, giunto velocemente sul posto dalla centrale operativa, ha individuato e bloccato il fuggitivo nei pressi del centro commerciale Auchan: sottoposto a perquisizione, addosso gli son stati trovati 60 euro, oggetti in oro ed un orologio Rolex (in tutto un valore di qualche migliaio di euro), risultati poi rubati a casa dell’anziana.

La refurtiva, dopo il riconoscimento, è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre il giovane – Gabriel Constantin Razaila, 22enne di nazionalità rumena, senza fissa dimora – è sato tratto in arresto in flagranza per furto aggravato in abitazione. Al termine delle formalità di rito in caserma in via Muggia è stato poi accompagnato presso la camera di sicurezza della tenenza dei carabinieri di Montecchio Maggiore in attesa dell’udienza di convalida.