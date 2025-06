Una stella porta il nome di Gianluca Menti, l’eclettico grafico morto per un malore in bici

“Lo avevamo promesso e ogni promessa è un debito. E’ stata appena approvata da parte dell’ente americano Vsx (Variable Star Index) dell’Aavso (American Association Variable Stars Observers) una nuova presunta stella variabile, GM_V1 che noi dedichiamo al nostro ‘amico di stelle’ Gianluca Menti, scomparso improvvisamente da poco”. Ad annunciarlo è il Marana Space Explorer Center di Crespadoro, che ha voluto così ricordare per sempre il 50enne valdagnese morto per malore durante un giro in bicicletta sulle colline di Brogliano, a inizio maggio.

La scoperta è stata effettuata da una studentessa (di Cornedo Vicentino) della facoltà di astronomia di Padova, Matilde Barbieri, già allieva del Liceo G.G. Trissino di Valdagno e oggi ricercatrice presso il MarSec. “Sei ad appena 170 anni luce da noi Gianluca, continua ad illuminarci come hai sempre fatto” ha scritto il centro sulla propria pagina Facebook.



Generoso, intelligente, sensibile, ironico, “Gian” era un disegnatore e un grafico ma era conosciutissimo soprattutto per le sue molteplici passioni: dalla bicicletta all’ambiente, dalla fotografia (sue molte foto di recenti aurore boreali) all’astronomia, insieme a un grande amore per il territorio in cui viveva, soprattutto per le contrade meno conosciute.