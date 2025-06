Web, operativi da luglio i servizi comunali Richiedi Assistenza e Segnala Disservizio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo quasi 16 anni di onorato servizio a Thiene gli applicativi City Web e CityAppThiene vanno in pensione e dal 1° luglio di quest’anno lasciano il posto ai servizi online Richiedi Assistenza e Segnala Disservizio, integrati al sito internet comunale, come previsto dalle direttive Agid, e sviluppati in modalità gratuita con Regione Veneto.

City Web era infatti lo strumento con cui il cittadino poteva segnalare guasti e criticità al Comune. A differenza di City Web il nuovo servizio non richiede iscrizione ed è più semplice da compilare, mantenendo la possibilità di allegare file e foto. Le segnalazioni pervenute vengono quindi celermente smistate e assegnate agli uffici comunali competenti che le prenderanno in carico e le riscontreranno.

Il servizio di Richiedi Assistenza si rivolge all’utente che necessita di informazioni riguardo a servizi, procedure o a richieste di carattere generale, Segnala Disservizio si rivolge invece all’utente che necessita di segnalare problemi tecnici in città (illuminazione, verde pubblico, manutenzione strade ecc).

Entrambi sono raggiungibili al link presente in fondo ad ogni pagina del sito nella sezione Contatta il Comune.

“Richiedi Assistenza e Segnala Disservizio – spiega Marina Maino, assessora all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – sono i servizi online che consentono al Comune di Thiene di compiere un ulteriore e importante passo in avanti nella direzione di una pubblica amministrazione sempre più accessibile, efficiente e vicina al cittadino. L’obiettivo dell’assessorato è chiaro: offrire a tutti i cittadini e le cittadine uno strumento pratico e veloce per dialogare con l’Amministrazione e contribuire al miglioramento dei servizi e della qualità della vita in Città. Invito quindi la cittadinanza ad utilizzare questo nuovo canale, facilmente accessibile dalla sezione Contatta il Comune sul sito istituzionale, per segnalare criticità o ricevere assistenza su servizi e procedure. Sono soddisfatta di poter offrire un’ulteriore proposta che si inserisce nel percorso intrapreso di innovazione e semplificazione della macchina comunale, non dimenticando mai che al centro di tutto devono rimanere le esigenze della persona”.