Il dramma di Aldo Moro diventa danza al Verdi con Luciano Padovani

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Uno spettacolo di danza che ripercorre uno dei momenti più bui della cronaca italiana. Appuntamento venerdì 15 maggio alle 21 al Cinema Verdi a Breganze con “Stella”, che racconta il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro negli anni di piombo grazie alla visione del coreografo vicentino Luciano Padovani, a sua volta interprete, e alla compagnia NaturalisLabor, con i ballerini Roberta Piazza e Andrea Rizzo.

Una vera e propria immersione negli anni settanta, ma anche nel covo che fu prigione del politico italiano. Sul palco lo spaccato di un interno che farà vivere emozioni intense e momenti di profonda umanità e illusione.

La scelta del titolo non è casuale, una stella è infatti il simbolo delle Brigate Rosse, l’organizzazione terroristica responsabile del rapimento e dell’omicidio di Moro.

Lontano dalla fredda cronaca, Padovani sceglie la via dell’evocazione e della potenza visiva per esplorare il rapimento di Aldo Moro ed evoca il dolore ed il dramma intrinsechi alla vicenda. E’ la prima volta che Luciano Padovani nelle sue coreografie si confronta con un tema storico. Una scelta impegnativa che nasce dall’esigenza di sviscerare un tema che lo ha toccato in gioventù, che ha avuto un peso su di lui come cittadino, studente universitario durante gli anni di piombo. Un’epoca difficile, che ha voluto raccontare per per sentirsi partecipe della cosa pubblica e parte di una comunità.

“Stella” arriva a Breganze dopo il positivo debutto all’Abano Dance Festival di Abano Terme e verrà proposto nelle scuole per far conoscere ai giovani un pezzo importante della storia d’Italia.

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