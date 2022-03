Crisi umanitaria, attivata una corsia di emergenza per dare informazioni ai residenti ucraini

Il dramma che si sta consumando in Ucraina in queste settimane sta colpendo di riflesso il mondo intero, per questo motivo si susseguono azioni messe in atto per aiutare tutti coloro che ora si trovano a dover fuggire dalla guerra. Con i primi profughi giunti in Veneto nelle ultime ore aumenta anche la disponibilità dei comuni vicentini pronti ad adottare misure di solidarietà, come ha fatto l’amministrazione di Arzignano che ha prontamente attivato una “corsia di emergenza” rivolto in particolare ai residenti ucraini nel proprio comune.

L’assessore Riccardo Masiero, con il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’Assessore ai servizi sociali Valeria Dal Lago, hanno comunicato di aver messo a disposizione l’indirizzo email ucrainasos@comune.arzignano. vi.it dove poter inviare messaggi relativi a richiesta di informazioni, eventuali documenti o per chiedere notizie su parenti e familiari più stretti. L’obiettivo è di non lasciare sole le persone che vivono ad Arzignano ma che hanno qualche affetto nei luoghi colpiti dal conflitto.

“In attesa delle disposizioni definitive delle Autorità competenti –commenta l’assessore Masiero-, il Comune di Arzignano ha creato un indirizzo e-mail preferenziale per i cittadini ucraini di Arzignano che necessitino preventivamente di qualsiasi informazione, documentazione o altro che riguardi propri parenti o affini che dovessero arrivare nel territorio del nostro Comune. I nostri uffici comunali saranno a completa disposizione”.

L’amministrazione intende anche osservare da vicino l’evolversi degli arrivi, mettendosi a disposizione per trovare sistemazione ai richiedenti in arrivo dall’Ucraina. L’emergenza umanitaria unita a quella sanitaria del Covid-19 aumenta la necessità di vagliare le condizioni di chi giunge in paese e per questo motivo serve un intenso spiegamento di forze mettendo sempre in primo piano la sicurezza sia dei residenti che dei profughi.

“L’obiettivo principale – prosegue l’Assessore Riccardo Masiero – è quello di mantenere monitorato l’eventuale arrivo di persone, dando il massimo supporto a chiunque necessiti e tenendo aggiornata la situazione a favore dei nostri residenti di origine Ucraina. Con gli uffici e l’Assessorato ai Servizi Sociali sono in corso continui aggiornamenti anche per iniziative umanitarie di supporto e di solidarietà”.