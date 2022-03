Ancora focolai di Covid nello sport: rinviato il derby di basket Venezia-Schio a poche ore dalla “palla a due”

Mancavano solo poche ore al big match di serie A1 femminile di pallacanestro quando un “fulmine a ciel sereno” si è abbattuto in Laguna, costringendo al rinvio dell’attesissimo confronto tutto veneto tra Reyer Venezia e Famila Basket Schio, le regine del basket rosa italiano delle ultime stagioni. Per la seconda volta, e sempre per problematiche di natura sanitaria alla base.

A causare l’annullamento della partita, che era in calendario per oggi alle 19.30 con le orange ospiti nel derby di recupero dell’11° turno di campionato, è stato ancora una volta il Covid-19. Nello spogliatoio veneziano, infatti, il consueto screening preventivo del pregara ha fatto emergere un numero imprecisato di atlete positive, facendo scattare isolamento per le contagiate e il protocollo sanitario.

Questo il testo del comunicato diffuso dalla società scledense nella tarda mattinata di oggi, dopo aver appreso del rinvio obbligato tra i due quintetti che si sono spartiti tutti i trofei messi in palio dalla Lega Femminile di recente. “In seguito a un controllo avvenuto nella mattinata odierna, diversi componenti del gruppo squadra della Reyer Venezia sono risultati positivi al Covid-19. Come da protocollo è stata disposta la sospensione. Un vero dejavù di quanto giù successo a dicembre. Alla Reyer i nostri auguri di pronta guarigione nella speranza di poterla affrontare presto in campo in questo superclassico”.

Lo slittamento dell’ennesimo duello sul parquet complicherà ulteriormente il programma futuro della serie A1 femminile, un tour de force causato dal proliferare di casi di positività tra le giocatrici nelle scorse settimane. I due club sono distanziati in classifica di 8 punti, con il Famila di patròn Marcello Cestaro in testa, ma con lagunari in credito di due match da recuperare.