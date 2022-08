Anziano in bicicletta urtato da un furgone in strada. Muore sul colpo nella caduta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due le vittime di investimenti sulle strade del Vicentino avvenuti nel corso del primo giorno della settimana in corso. Oltre alla pensionata di Valdagno, travolta da pedone mentre attraversava la strada provinciale ieri alle 12, un secondo incidente mortale si è verificato poco dopo le 19 di ieri a Gambellara, come riporta il quotidiano veronese L’Arena.

A perdere la vita un pensionato ultraottantenne con la passione per la bicicletta, travolto lunedì mentre da una pista ciclabile della cittadina si apprestava ad attraversare la strada. L’impatto tra la bici e un furgone ha provocato lo sbalzo dalla sella e la caduta violenta a terra con conseguenti traumi gravissimi che non hanno lasciato possibilità di sopravvivenza all’uomo.

A rimanere sull’asfalto senza vita è un 87enne di Montecchia di Crosara, cittadina appena oltre il confine tra le province di Vicenza e Verona. L’incidente è avvenuto proprio sul confine tra i comuni di Gambellara e Montebello, nei pressi di località Mason. L’autista del mezzo commerciale che proveniva da Lonigo non si sarebbe avveduto dell’immissione in carreggiata – sulla strada provinciale – del ciclista, proveniente dalla corsia ciclabile attigua, urtandolo e facendolo quindi volare a terra.

Il 63enne residente in un altro paese del Veronese ha prestato subito soccorso all’anziano e inviato una richiesta di soccorso al 118, ma all’arrivo del team medico d’urgenza non si è potuto che confermare l’avvenuto decesso della vittima dell’incidente. L’uomo era morto sul colpo. In seguito dopo il nulla osta della Procura di Vicenza si è poi potuto procedere alla rimozione del corpo e all’avviso dai familiari, delicata consegna affidata alle forze dell’ordine intervenute per i rilievi.

Per il conducente del furgone automatica l’iscrizione nel registro delle indagini con l’accusa di omicidio stradale, in attesa di far chiarezza sulla dinamica esatta dell’incidente.