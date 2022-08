Anziana muore in ospedale a poche ore dal ricovero. Era stata investita da un’auto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non è sopravvissuta alle lesioni riportate nel violento impatto contro un’auto la pensionata vicentina di 86 anni travolta ieri a mezzogiorno a Valdagno, investita da un’automobile nei pressi della locale stazione degli autobus. La donna, le cui iniziali sono A.M., è spirata in ospedale al San Bortolo di Vicenza ieri sera a distanza di alcune ore dal ricovero in codice rosso.

La gravità degli esiti dell’incidente avevano consigliato l’immediato trasporto della vittima dello scontro nel polo sanitario specializzato del capoluogo berico, dove la donna è stata affidata ai membri dell’équipe di specialisti della terapia intensiva. Ma non è bastati per salvare la vita all’anziana.

A travolgerla a una manciata di minuti del mezzogiorno di lunedì sarebbe stato una vettura di marca Bmw condotta da un uomo, un 49enne di origini rumene – G.P. le sue iniziali note – che non si era avveduto della pensionata intenta ad attraversa la strada, in via Trento. I soccorsi sono scattati immediatamente anche da parte dei numerosi passanti presenti, oltre al conducente dell’auto investitrice, in attesa dell’arrivo dopo pochi minuti di un’ambulanza dal vicino ospedale San Lorenzo.

Alla luce del decesso della 86enne, residente a Valdagno poco lontano dallo scenario della tragedia (lungo la strada provinciale 246 che attraversa la cittadina), lo stesso guidatore sarà inevitabilmente iscritto nel registro di indagini con l’accusa di omicidio stradale. Fondamentali per gli esiti conclusivi della vicenda saranno i rilievi sul posto registrati dagli agenti della polizia locale Valle Agno.