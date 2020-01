Gestore di un locale pestato da un gruppo di ragazzi. Li aveva sgridati per gli schiamazzi

Si attende in queste ore la formalizzazione di una denuncia a carico di ignoti – anche se probabilmente lo rimarranno per poco – ai carabinieri di Arzignano dopo il fattaccio della notte tra venerdì e sabato all’esterno di un music club e pub del centro cittadino. A uscire malconcio da un diverbio poi degenerato in aggressione un 64enne, A.C., preso a calci e pugni da un gruppetto di scalmanati richiamati per gli schiamazzi da uno dei gestori del locale “Sottoscala”, in piazza Campo Marzio. Saranno accusati di lesioni personali, viste le contusioni riportate dalla vittima e curate in pronto soccorso. Non si tratterebbe di clienti del locale (già chiuso) ma di una compagnia di minorenni già noti alle cronache.

L’episodio violento risale alla notte tra venerdì e sabato, ed è avvenuto nelle vicinanze della discoteca intorno alle 2, in corrispondenza dell’orario di chiusura dell’esercizio. Qualcuno aveva richiamato l’attenzione dei titolari, visto che all’esterno si stavano intrattenendo alcuni giovani particolarmente euforici, tanto da creare disturbo ai residenti della zona. All’invito di assumere un comportamento civico più opportuno, il manipolo di giovani avrebbe risposto in malo modo, aggredendo prima con parole pesanti e poi a spinte e calci mentre era caduto a terra il malcapitato – e malmenato – 64enne, soccorso poi dal figlio.

Sul fatto indagano i carabinieri, ascoltando la versione di testimoni e, tra questi, anche i possibili responsabili dell’aggressione, vista la presenza di decine di giovani a quell’ora della movida del centro arzignanese, ancora una volta “sopra le righe” coma già avvenuto in altri momenti concitati in passato. Motivo per cui ai locali arzignanesi l’amministrazione comunale ha imposto la chiusura notturna anticipata alle ore 2. Saranno utili i filmati di videosorveglianza estrapolati dalle telecamere puntate proprio all’esterno del locale: attraverso gli esiti incrociati degli indizi acquisiti volti e conseguentemente i nomi degli artefici del pestaggio potrebbero essere individuati a breve.