Colpo al bancomat a notte fonda: esplosione alla filiale di Banca Popolare di Milano

Un’esplosione mirata quanto bastava per far saltare lo sportello bancomat ed accedere così al deposito delle banconote della cassa continua. Modalità note quelle messe in campo da una banda di malviventi nella notte tra sabato e domenica, poco prima della 3.45 nel centro di Thiene, allo sportello della Banca Popolare di Milano di via Kennedy. Il colpo è andato a segno, con denaro “prelevato” in via di quantificazione e rapinatori dileguatisi in pochi secondi, pochi attimi prima dell’arrivo dei carabinieri dopo l’allarme scattato in corrispondenza delle detonazione.

Il dispositivo ha subito danni importanti, e dovrà probabilmente essere sostituito, causando un disagio ulteriore al gruppo bancario Bpm per la filiale thienese che si trova a due passi dal parcheggio del “Bosco”. Un gruppo di 3 o 4 individui avrebbe forzato l’ingresso, altrimenti oltrepassabile solo dai clienti della banca muniti di carta di credito o bancomat, per poi dedicarsi all’installazione della “chirurgica” quantità quanto potente di esplosivo. Un colpo da professionisti del crimine a ben vedere, abili a non danneggiare il denaro in banconote contenuto nel distributore automatico e asportarlo senza problemi. Con la probabile complicità di un “palo” all’esterno dello stabile di via Kennedy.

Il tutto sotto gli occhi elettronici di una telecamera che ha ripreso la banda all’opera a volti coperti da passamontagna. Viste le modalità già registrate in altri episodi analoghi nel Vicentino negli ultimi mesi, si sospetta che gli autori dei diversi assalti facciano parte di un’organizzazione unica, composta da criminali esperti.