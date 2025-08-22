Ieri la veglia congiunta, stasera una candela accesa per Mattia e Giulio, investiti a Ferragosto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La preghiera comunitaria, in forma di veglia, ha raggruppato giovedì sera chi conosceva sia Giulio che Mattia, e ha unito chi invece era legato a uno solo dei due adolescenti vicentini che solo una settimana fa, nel giorno di Ferragosto, si stavano divertendo insieme. Ora il duplice funerale, con cerimonie distinte, in programma il 23 e il 25 agosto, entrambe ad Arzignano in due luoghi sacri della città. Tristi ritrovi di commiato preceduti da un atto simbolico che proprio le famiglie delle due vittime hanno accolto con favore: l’accensione di una candela, questa sera alle 21.40, in loro memoria.

E’ una folla commossa e silenziosa quella che ieri sera si è riunita nella chiesa di Villaggio Giardino per ricordare ad Arzignano due ragazzi che proprio in questa città sono cresciuti e hanno condiviso tanto: dalla compagnia di amici alla stessa classe di liceo artistico, e solo loro sanno quanto altro in termini di progetti e speranze per il futuro. Anche il momento in assoluto più buio, quello dello schianto sul cofano e parabrezza di un’auto che, alle 21.40 di venerdì sera di sette giorni fa, ha di fatto stroncato il loro domani.

Mattia Cardascia, infatti, 17 anni non ancora compiuti, è spirato all’ospedale San Bortolo di Vicenza a poche ore dall’incidente. Giulio Pizzolato è resistito per quasi 24 ore, ma lo stesso destino inesorabile toccato all’amico lo ha raggiunto. Anche nel suo caso le profonde lesioni riportate nello scontro con la Golf Volskwagen guidata dal 50enne Luca Beggiato (anche lui residente ad Arzignano) ne hanno causato il decesso. L’investitore, che avrebbe invaso la carreggiata opposta di marcia, rimane agli arresti domiciliari.

Un terzo componente del gruppo di teenager, erano cinque in tutto sulla strada quella sera in territorio di Montorso, è rimasto ferito in maniera seria ma senza mai pregiudicarne la sopravvivenza, e si sta riprendendo. Anche lui diciassettenne, si trovava da solo in sella a un secondo motociclo falciato sulla Sp31 Valdichiampo dall’auto, mentre un altro amico in testa al gruppo sarebbe riuscito a schivare la Golf per pochi centimetri, evitando l’impatto. A seguito della doppia tragedia, nel corso della settimana agostana ad Arzignano sono stati annullati vari eventi pubblico, in rispetto del dolore delle famiglie dei due giovanissimi.

Sabato alle 9.30 sarà il duomo del centro di Arzignano ad ospitare la celebrazione delle esequie di Mattia. Stesso orario del mattino, ma due giorni dopo (lunedì 25 agosto), per il saluto a Giulio, nella chiesa di San Giovanni Battista che ha già accolto i partecipanti alla veglia di ieri sera in Villaggio Giardino. Il Comune di Arzignano ha istituito due giornate di lutto cittadino, con ordinanza firmata dal sindaco Alessia Bevilacqua.

