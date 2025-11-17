Arresto cardiaco in azienda: morto il fondatore dalla BM, Giovanni Bastianello

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nonostante gli acciacchi dell’età, non mancava di andare in azienda quasi tutti i giorni e proprio all’interno della sua attività ha trovato la morte, per un arresto cardiaco. Giovanni Bastianello, 90 anni, fondatore col fratello Rino delle Officine BM di Montorso, è morto questa mattina all’ospedale di Arzignano, dopo essersi sentito male poco prima nello stabilimento di via IV Novembre, dove si producono macchine per il taglio di marmi e graniti. Subito soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cazzavillan, dove è morto poco dopo il ricovero. Commozione nel mondo economico ed imprenditoriale vicentino.

Guidata ora dal figlio Carlo, la BM srl è un’azienda meccanica attiva dal 1967 e si è sempre caratterizzata per un forte attaccamento al territorio.

